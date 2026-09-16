Ντόρτμουντ: Τι είπε ο αθλητικός διευθυντής για τη μεταγραφή Καρέτσα

Ντόρτμουντ: Τι είπε ο αθλητικός διευθυντής για τη μεταγραφή Καρέτσα

Γιάννης Πολιάς
Ντόρτμουντ: Τι είπε ο αθλητικός διευθυντής για τη μεταγραφή Καρέτσα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μία επική αποκάλυψη αναφορικά με το πώς... γιόρτασε για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα έκανε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες των ανθρώπων της Ντόρτμουντ και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου αποκάλυψε πώς... γιόρτασε το κλείσιμο της μεταγραφής του Έλληνα μεσοεπιθετικού από την Γκενκ. Ο Νιλς-Όλε Μπουκ ρωτήθηκε για το τι συνηθίζει να κάνει μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφικών deals των Βεστφαλών, όπως και αυτό του νεαρού ποδοσφαιριστή, και εξήγησε ότι το... μενού περιλάμβανε πάνκεϊκς και μπύρα!

«Το να κάνεις ένα μεγάλο πάρτι δεν ταιριάζει τόσο πολύ. Μπορώ να σας πω ειλικρινά, υπήρχαν και φήμες άλλωστε, ότι πήγα στο Γκενκ με παρέα εκείνη τη μέρα. Γυρνώντας από το Βέλγιο, περάσαμε από την Ολλανδία. Βρήκαμε ένα υπέροχο εστιατόριο εκεί, ένα μαγαζί με πάνκεϊκς, που ήταν πολύ ωραίο. Και είχαν καλή μπύρα εκεί», ανέφερε ο 40χρονος Γερμανός, με την τίμια αποκάλυψή του να τραβάει, αναμενόμενα, τα βλέμματα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BUNDESLIGA Τελευταία Νέα