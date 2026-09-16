Ντόρτμουντ: Τι είπε ο αθλητικός διευθυντής για τη μεταγραφή Καρέτσα
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες των ανθρώπων της Ντόρτμουντ και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου αποκάλυψε πώς... γιόρτασε το κλείσιμο της μεταγραφής του Έλληνα μεσοεπιθετικού από την Γκενκ. Ο Νιλς-Όλε Μπουκ ρωτήθηκε για το τι συνηθίζει να κάνει μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφικών deals των Βεστφαλών, όπως και αυτό του νεαρού ποδοσφαιριστή, και εξήγησε ότι το... μενού περιλάμβανε πάνκεϊκς και μπύρα!
«Το να κάνεις ένα μεγάλο πάρτι δεν ταιριάζει τόσο πολύ. Μπορώ να σας πω ειλικρινά, υπήρχαν και φήμες άλλωστε, ότι πήγα στο Γκενκ με παρέα εκείνη τη μέρα. Γυρνώντας από το Βέλγιο, περάσαμε από την Ολλανδία. Βρήκαμε ένα υπέροχο εστιατόριο εκεί, ένα μαγαζί με πάνκεϊκς, που ήταν πολύ ωραίο. Και είχαν καλή μπύρα εκεί», ανέφερε ο 40χρονος Γερμανός, με την τίμια αποκάλυψή του να τραβάει, αναμενόμενα, τα βλέμματα.
Ole Book, when asked what he does after transfers have been finalised – as in the case of Karetsas – and whether he then throws a huge party:— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 16, 2026
"A big party isn’t really appropriate then. I can honestly say – it was rumoured, after all, that I drove to Genk with a companion that… pic.twitter.com/nWthAzUKkM
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