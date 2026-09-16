Ελεύθεροι για όλα τα (ελληνικά) γούστα: Από τον Σάντσο στον... Ονιεκούρου

Το μεταγραφικό παράθυρο στην ελληνική αγορά έκλεισε αλλά μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, οι ομάδες μπορούν να ρίξουν τη δική τους ματιά και στη λίστα με τους ελεύθερους.

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος έφτασε στο τέλος της για την Ελλάδα καθώς το παράθυρο έκλεισε μόλις πέρασε η 15η Σεπτεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να κάνει το τελειωτικό του χτύπημα με την απόκτηση του Μάριους έναντι 8 εκατ. ευρώ από τη Σαμσουνσπόρ.

Βέβαια, μπορεί η αγορά να έκλεισε ωστόσο οι ελληνικές ομάδες έχουν ακόμα ένα παραθυράκι ανοιχτό για προσθήκες και αυτό είναι των ελεύθερων που κυκλοφορούν στην αγορά. Παίκτες για όλα τα... γούστα. Από τερματοφύλακες μέχρι την κορυφή της επίθεσης, υπάρχουν ποιοτικότατες λύσεις για κάθε ομάδες της ελληνικής λίγκας.

Στην παρακάτω λίστα υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα ως επιλογές από παίκτες που έμειναν ελεύθεροι το φετινό καλοκαίρι και είναι ακόμα σε αναζήτησή της επόμενης ποδοσφαιρικής στέγης τους.

Φυσικά υπάρχουν δεκάδες επιλογές για όλα τα μπάτζετ, ωστόσο το Gazzetta σας ξεχώρισε μερικές περιπτώσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην Ελλάδα. Από τον «αλμυρό» Σάντσο μέχρι γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας όπως ο Ονιεκούρου, ο Ρενάτο, ο Σαλσίδο και άλλοι.

Τερματοφύλακες

Μπρούνο Βαρέλα (31 ετών)

Νέτο (37 ετών)

Αμυντικοί

Ολεξάντρ Ζιντσένκο - Αριστερό μπακ (29 ετών)

Ραφαέλ Γκερέρο - Αριστερό μπακ (32 ετών)

Τίρελ Μαλάσια - Αριστερό μπακ (27 ετών)

Ντάνι Καρβαχάλ - Δεξί μπακ (34 ετών)

Νταβίντ Αλάμπα - Αριστερό μπακ/ Στόπερ (34 ετών)

Ανταμ Γουέμπστερ - Στόπερ (31 ετών)

Φραντσέσκο Ατσέρμπι - Στόπερ (38 ετών)

Χαφ

Κρέπιν Ντιάτα - Δεξί χάφ (27 ετών)

Μοατασέμ Αλ-Μουσράτι - Αμυντικό χάφ (30 ετών)

Αμντουλαγιέ Ντουκουρέ - Αμυντικό χάφ (33 ετών)

Τανγκί Ντομπελέ - Αμυντικό χάφ (29 ετών)

Πολ Πογκμπά - Μέσος (33 ετών)

Μοχάμεντ Ελνένι - Αμυντικό χάφ (34 ετών)

Ρενάτο Σάντσες - Μέσος (29 ετών)

Μαχμούντ Ναούντ - Μέσος (30 ετών)

Ολιβιέ Ντσάμ - Μέσος (30 ετών)

Γιασίν Μπενζιά - Μεσοεπιθετικός (32 ετών)

Επιθετικοί

Τζέιντον Σάντσο - Εξτρέμ (26 ετών)

Ριγιάντ Μαχρέζ - Εξτρέμ (35 ετών)

Μάουρο Ικάρντι - Φορ (33 ετών)

Άντονι Μαρσιάλ - Φορ (30 ετών)

Γουίλφριντ Ζάχα - Εξτρέμ (33 ετών)

Ραχίμ Στέρλινγκ - Εξτρέμ (31 ετών)

Χοσέλου - Φορ (36 ετών)

Έντι Σαλσίδο - Φορ (24 ετών)

Φρανσουά Καμάνο - Εξτρέμ (30 ετών)

Ντάνι Ινγκς- Φορ (34 ετών)

Χένρι Ονιεκούρου - Εξτρέμ (29 ετών)

Άντναν Γιανουζάι - Εξτρέμ (31 ετών)