Το μπολ μπόι που είχε κλωτσήσει ο Έντεν Αζάρ πούλησε την εταιρία βότκας του για 300 εκατομμύρια λίρες.

Πριν από 13 χρόνια στον ημιτελικό για το EFL Cup ανάμεσα στην Σουόνσι και την Τσέλσι, ο Έντεν Αζάρ κλώτσησε τον τότε 17χρονο ball boy, Τσάρλι Μόργκαν, με αποτέλεσμα την αποβολή του από το ματς. Το περιστατικό, που έγινε viral, συνέβη όταν ο νεαρός μπολ μπόι προσπάθησε να καθυστερήσει τον παίκτη της Τσέλσι, ο οποίος προσπαθούσε να πάρει πίσω την μπάλα.

Ο Μόργκαν, πλέον 30 ετών, δύο χρόνια μετά το περιστατικό με τον Βέλγο ποδοσφαιριστή ίδρυσε μια εταιρία, την Au Vodka, μαζί με τον φίλο του Τζάκσον Κουίν και τώρα την πούλησαν για το ποσό των 300 εκατομμυρίων λιρών. Εξαγοράστηκε από αμερικανική εταιρία αλκοολούχων ποτών, την Sazerac, που απέκτησε δημοσιότητα μετά από προώθηση διάσημων προσωπικοτήτων όπως τον Ροναλντίνιο και τον Φλόιντ ΜεΪγουέδερ.

Η επιτυχία της εταιρίας τους εξαργυρώθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Sazerac, Τζέικ Ουέντζ, να δηλώνει: «Το Au Vodka είναι ένα μπραντ που θαυμάζουμε εδώ και καιρό. Αυτό που πέτυχαν ο Τσάρλι και ο Τζάκσον σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία είναι εντυπωσιακό και σπάνιο, και έχουμε μεγάλα σχέδια για την Au καθώς καλωσορίζουμε το μπραντ στην οικογένεια της Sazerac».

Το παράδοξο είναι ότι ο Μόργκαν είχε χρησιμοποιήσει και τον ίδιο τον Αζάρ για την προώθηση της εταιρίας του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καταλάβει πως ήταν εκείνος που τον είχε κλωτσήσει. Χαρακτηριστικά σε μια φιλική τους συζήτηση ανέφερε: «Θυμάμαι μερικές φορές εκείνο το παιχνίδι, ήταν ο Χουάν Μάτα που ερχόταν συνέχεια προς το μέρος μου. Θυμάμαι ότι πέταξα την μπάλα πάνω από το κεφάλι του και διάφορα τέτοια, και οι οπαδοί άρχισαν να τραγουδούν διάφορα συνθήματα για τον μπολ μπόι, οπότε ήταν μια κάπως τρελή κατάσταση. Μετά προφανώς έγινε το περιστατικό, αλλά το τρελό είναι ότι μέχρι να φτάσω στα αποδυτήρια, νόμιζα ότι ήταν ο Χουάν Μάτα που με είχε κλωτσήσει».