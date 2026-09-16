Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ίβες Μπισούμα, καθώς τρείς μήνες μετά το τέλος του από τη Τότεναμ, ανακοινώθηκε από τον Άγιαξ.

Και με τη βούλα παίκτης του Άγιαξ είναι ο Ίβες Μπισούμα, ο οποίος τρείς μήνες μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ υπέγραψε με τον Αίαντα.

Ο 30χρονος μέσος ήταν χωρίς ομάδα από το τέλος της περασμένης σεζόν και έψαχνε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Έτσι μετακομίζει στην Ολλανδία για λογαριασμό του Άγιαξ, με την ομάδα του Άμστερνταμ να κάνει γνωστή τη συμφωνία τους. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, ενώ, σύμφωνα με το BBC, υπάρχει και οψιόν για την ανανέωσή του για ακόμη έναν χρόνο.

Welcome to Ajax, welcome to Amsterdam.



Ajax has reached an agreement with Yves Bissouma! 🇲🇱 pic.twitter.com/QjTHdnVkRE — AFC Ajax (@AFCAjax) September 16, 2026

«Πήραμε έναν έμπειρο παίκτη, που ξέρει τι χρειάζεται για να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορεί να αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις και ελπίζουμε να είναι σύντομα διαθέσιμος», ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής του Άγιαξ, Τζόρντι Κρόιφ.

Ο Ιβοριανός χαφ είχε πάει στην Τότεναμ το καλοκαίρι του 2022, μετά την παρουσία του στην Μπράιτον. Με τους Spurs μέτρησε 111 συμμετοχές σε τέσσερα χρόνια, ενώ την περασμένη σεζόν πήρε χρόνο μόλις σε 11 παιχνίδια, όλα στην Premier League.