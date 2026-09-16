Ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού με κάθε επισημότητα είναι ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ.

Ενίσχυση στα μετόπισθεν στην εκπνοή για τον Παναιτωλικό καθώς προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη, αυτή του Κωνσταντίνου Θυμιάνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ.

Ο 25χρονος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με το κλαμπ και ανακοινώθηκε η μετακίνηση του από τη Θεσσαλονίκη στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά:

«Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Γεννήθηκε στις 28.02.2001 και αγωνίστηκε στην Ξάνθη, τον Πανσερραϊκό και την τελευταία διετία στον ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστεί επίσης σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των Εθνικών ομάδων έως και την Ελπίδων.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»