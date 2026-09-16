Φούντας: «Θέλουμε γεμάτο γήπεδο στα εύκολα και στα δύσκολα»

Η συνέντευξη Τύπου του Ταξιάρχη Φούντα ενόψει της πρεμιέρας του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ.

Ο Ταξιάρχης Φούντας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας των Κυπελλούχων στη League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ, στο Ηράκλειο.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός κι εκ των αρχηγών των Κρητικών αναφέρθηκε στη φανταστική πορεία της ομάδας του και έστειλε μήνυμα στους φίλους του Ομίλου, ζητώντας στήριξη σε όλα τα ματς.

Η συνέντευξη Τύπου του Ταξιάρχη Φούντα

Πόσο διαφορετικό είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοια παιχνίδια με τον ΟΦΗ;

«Είναι κάτι ιδιαίτερο που θα παίξω στην Ευρώπη με τον ΟΦΗ, γιατί η ομάδα δεν έχει παίξει εδώ και πολλά χρόνια και αυτό το κάνει ξεχωριστό. Είναι κάτι όμορφο».

Πόσο σημαντική είναι αυτή η νοοτροπία του νικητή που έχετε χτίσει μετά από αυτό το ξεκίνημα και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για το παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ;

«Ψυχολογικά είμαστε πολύ καλά. Το έλεγα από την αρχή, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Το παιχνίδι είναι δύσκολο, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε Κύπελλο, είτε Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά, πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό και είμαστε έτοιμοι για ένα θετικό αποτέλεσμα και κόντρα στη Χόφενχαϊμ, ώστε να δώσουμε συνέχεια και στην καλή ψυχολογία μας».

Ένα μήνυμα στον κόσμο που θα βρίσκεται και πάλι στο γήπεδο.

«Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα μας, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή και Πέμπτη να είναι στο γήπεδο και να μας στηρίζει. Θέλουμε να είναι γεμάτο το γήπεδο, να μας δώσει έξτρα δύναμη, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Πώς έχετε στο μυαλό σας τη Χόφενχαϊμ και πού πρέπει να εστιάσει ο ΟΦΗ στο συγκεκριμένο παιχνίδι;

«Η Χόφενχαϊμ είναι μια πολύ καλή ομάδα, όμως εμείς προσπαθούμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, το οποίο γνωρίζουμε από τις οδηγίες του κόουτς. Θα χτυπήσουμε στα κενά σημεία που θα βρούμε και που σίγουρα θα βρούμε, ώστε να δημιουργήσουμε φάσεις».

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, όπως η αυριανή, δίνουν πολύτιμα μαθήματα για το μέλλον σε έναν ποδοσφαιριστή ή προσθέτουν επιπλέον βάρος;

«Αυτές οι διοργανώσεις είναι τεράστιες. Όλοι περιμένουμε και προετοιμαζόμαστε για αυτά τα παιχνίδια, τα οποία παρακολουθούν και από το εξωτερικό, οπότε σου δίνεται έξτρα κίνητρο για να δείξεις πόσο καλή ομάδα είμαστε και πόσο προσπαθούμε να φτάσουμε τον ΟΦΗ όσο πιο ψηλά γίνεται, και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα».

Θεωρείς ότι είναι κλειδί και στο αυριανό παιχνίδι να κρατήσει ο ΟΦΗ το μηδέν στην άμυνα;

«Από τη στιγμή που κρατάς το μηδέν πίσω, έχεις την ευκαιρία να σκοράρεις. Όλα τα στάδια του παιχνιδιού είναι σημαντικά, από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Σίγουρα η άμυνα έχει ένα παραπάνω βάρος, όμως όλοι πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αυτό θα κάνουμε αύριο».