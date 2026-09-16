Ο Ηρακλής προχώρησε στην προσθήκη του 19χρόνου Σλοβάκου επιθετικού, Άνταμ Ζούλεβιτς, από την Τζένοα.

Ο Ηρακλής προχώρησε σε μία τελευταία μεταγραφή πριν το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου στην χώρα μας, κάνοντας δικό του τον 19χρόνο επιθετικό, Άνταμ Ζούλεβιτς.

Ο υψηλόσωμος (1,98μ) Σλοβάκος φορ ξεκίνησε την καριέρα του στην Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε της πατρίδας του, προτού πάρει μεταγραφή για την κ20 της Τζένοα. Μάλιστα φέτος κατέγραψε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με την ανδρική ομάδα της Γένοβα στην Serie A και τώρα μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του θεσσαλονικιώτικου συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Adam Zulevic με τη μορφή δανεισμού από την Genoa CFC.

Ο Adam Zulevic γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2007 στη Σλοβακία, έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού επιθετικού.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την MFK Zemplín Michalovce, με την οποία πραγματοποίησε και τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο, πριν μεταγραφεί το καλοκαίρι του 2025 στην Genoa. Με την ιταλική ομάδα αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Primavera, ενώ τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στη Serie A.

Παράλληλα, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σλοβακίας, έχοντας παρουσία στην Εθνική U19.

Adam, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!».