Στο Κάρντιφ θα χτυπήσει η καρδιά του ποδοσφαίρου γυναικών το 2029, καθώς το «Principality Stadium» θα φιλοξενήσει τον τελικό του Women's Champions League, σε μια ιστορική στιγμή για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Το μεγαλύτερο γήπεδο της Ουαλίας, με χωρητικότητα 73.931 θεατών, θα υποδεχθεί τις δύο ομάδες που θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Το Principality Stadium έχει φυσικά μεγάλη εμπειρία από τέτοια παιχνίδια. Το 2017 είχε φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League ανδρών, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί 4-1 της Γιουβέντους και να σηκώνει το τρόπαιο.

Για τον τελικό του 2029, το στάδιο θα χρησιμοποιήσει την ονομασία «National Stadium of Wales», όπως απαιτούν οι κανονισμοί της UEFA.