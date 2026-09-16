Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λίσι να διαχειρίζεται απουσίες, ροτέισον και τον κανονισμό με τους νεαρούς.

Η νίκη στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη έδωσε αυτοπεποίθηση στους παίκτες του ΠΑΟΚ, που σήμερα έχουν να δώσουν ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο Δικέφαλος πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, κερδίζοντας τον Ατρόμητο με ανατροπή στο σκορ και πρωταγωνιστή τον Πέλκα. Σήμερα, στο ίδιο γήπεδο, χρειάζεται άλλη μια νίκη, αυτή τη φορά για το Κύπελλο Ελλάδας.

Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Παράλληλα, υπάρχει και το δεδομένο της «λευκής» ισοπαλίας με τον ΟΦΗ στην... πισίνα της Τούμπας, λόγω της καταιγίδας.

Στους «γνωστούς» απόντες προστέθηκε ο Γίρι Παβλένκα, που ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και έμεινε προληπτικά εκτός αποστολής. Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Σιμόν Μπανζά, καθώς έχει πραγματοποιήσει μόλις δύο προπονήσεις με τα ασπρόμαυρα.

Οι αποφάσεις για τους νεαρούς και το τακτικό πλάνο

Ο Ιταλός τεχνικός συνεχίζει να κρατά «κλειστά χαρτιά» για τις ενδεκάδες που ετοιμάζει. Έτσι κι αλλιώς, οι επιλογές του θα καθοριστούν από τις αποφάσεις που θα πάρει για τους δύο νεαρούς που πρέπει να βρίσκονται απαραίτητα στον αγωνιστικό χώρο.

Στην πρεμιέρα ξεκίνησε τον Μπαταούλα στο πλευρό του Μιχαηλίδη και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή η επιλογή του έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους Τάισον και Ζίβκοβιτς στα δύο άκρα της επίθεσης.

Ακόμη όμως κι αν κάνει τις ίδιες επιλογές, το πιθανότερο είναι στα αριστερά να ξεκινήσει ο Τάχα Άλι. Ο Σουηδός εξτρέμ έκανε άνω κάτω την άμυνα του Ατρόμητου στο παιχνίδι του πρωταθλήματος.

Τα δεδομένα στη μεσαία γραμμή και τα διλήμματα

Στη μεσαία γραμμή η απόκτηση του Γιάκιτς αλλάζει τα δεδομένα. Η παρουσία του επιτρέπει στον Τέιλορ να επιστρέψει στο αριστερό άκρο της άμυνας, είτε από την αρχή του αγώνα είτε ως αλλαγή του Μπάμπα, από τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι... στα πιτς.

Το ερώτημα είναι αν θα ξεκινήσει ο Κροάτης και ποιος θα βρεθεί στο πλευρό του εκ των Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς. Ο Σέρβος έπαιξε ως εξάρι στον αγώνα με τον Άρη, αλλά έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και πιο μπροστά, αν ο Λίσι αποφασίσει να ξεκουράσει τον Δημήτρη Πέλκα. Υπενθυμίζεται πως ο Πέλκα ήταν ο παίκτης που, σκοράροντας δύο φορές στο ματς πρωταθλήματος, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη μεγάλη ανατροπή.

Ένα πιθανό σχήμα μπορεί να έχει τον Τσιφτσή στην εστία. Οι Κένι και Μπάμπα ή Τέιλορ θα βρίσκονται στα δύο άκρα της άμυνας. Στα στόπερ, ο Έλληνας νεαρός Μπαταούλας αναμένεται βασικός, έχοντας στο πλευρό του έναν εκ των Μιχαηλίδη ή Ντιέγκο Κόστα.

Οι Γιάκιτς, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς και φυσικά ο Ζαφείρης είναι οι παίκτες που διεκδικούν τις δύο θέσεις στους κεντρικούς χαφ. Τέλος, οι Τάχα Άλι και Ζίβκοβιτς έχουν προβάδισμα για τα άκρα της επίθεσης, με τον Μύθου να αγωνίζεται στην κορυφή.

