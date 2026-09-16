Μετά το πέρασμα του από την Λιβαδειά, ο άλλοτε τερματοφύλακας του Παναθηναικού, Γιούρι Λοντίγκιν ανακοινώθηκε από το Βόλο ELABET.

Νέο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Γιούρι Λοντίγκιν. Ο 36χρονος κίπερ μετά το πέρασμα του απο τη Λεβαδειακό, όπου μέτρησε 31 συμμετοχές θα συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο Elabet.

Ο Ρώσος άλλοτε τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την ομάδα της θεσσαλίας για να υπερασπιστεί την εστία τους. Ο Λοντίγκιν έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1+1 χρόνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την απόκτηση του 36χρονου τερματοφύλακα Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν αφού πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET διάρκειας 1+1 χρόνων και ενσωματώθηκε ήδη με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Λεβαδειακό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Παναθηναϊκού, ΠΑΣ Γιάννινα, Αρσενάλ Τούλα, Γκαζιάντεπ, Ζενίτ, Ολυμπιακού και Ξάνθης.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Γιούρι Λοντίγκιν στην οικογένεια της».