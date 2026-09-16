Ο Μάριο Βούσκοβιτς αποθεώθηκε απο 7.000 κόσμο κατα την επιστροφή του στις αθλητικές δραστηριότητες μετά το τέλος της ποινής που είχε δεχθεί για ντόπινγκ.

Τον Σεπτέμβριο 2022 ο Μάριο Βούσκοβιτς είχε βρεθεί θετικός σε ντόπινγκ, και συγκεκριμένα στην απαγορευμένη ουσία ερυθροποιητίνη, μετά απο έλεγχο που έγινε από την ομάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του από κάθε αθλητική δραστηριότητα για 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Αρχικά η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του είχε επιβάλει αποκλεισμό δύο ετών. Ωστόσο, μετά από εφέσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο διπλασίασε την ποινή στα 4 χρόνια.

Οι κανονισμοί δίνουν το δικαίωμα στον Κροάτη αμυντικό του Αμβούργου να επιστρέψει στην ομάδα 2 μήνες πριν την επίσημη λήξη της ποινής, όπως και έγινε. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 ο Βούσκοβιτς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση μετά από 4 χρόνια, γνωρίζοντας την αποθέωση από 7.000 οπαδούς του Αμβούργου.

⚪️🔵🇭🇷 Mario Vusković returned to training today after 4 years, a special moment for him here with HSV fans. pic.twitter.com/UtHVqkMOL5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Η διοίκηση του σωματείου είναι ανοιχτή στην υπογραφή ενός νέου συμβολαίου με τον Κροάτη, μόλις λήξει η ποινή του, που θα βασίζεται κυρίως σε μπόνους απόδοσης.