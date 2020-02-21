To ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Οι Μπακς κοντράρονται με τους Πίστονς και οι Ουόριορς με τους Ρόκετς. Δείτε την εξέλιξη του ματς στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

02:00 Πίστονς-Μπακς
02:30 Χοκς-Χιτ
03:00 Μπουλς-Χόρνετς
03:00 Σίξερς-Νετς
05:00 Κινγκς-Γκρίζλις
05:30 Ουόριορς-Ρόκετς

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