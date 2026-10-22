Η Εφές ήταν ανώτερη κόντρα στη Μπεσίκτας και έκανε τη δεύτερη σερί νίκη της, επικρατώντας με 89-80.

Άλλη μια μεστή εμφάνιση στη Euroleague έκανε η Εφές . Η ομάδα του Λάσο επικράτησε άνετα της Μπεσίκτας με 89-80. Οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο 3-4.

Από την πλευρά των νικητών ο Πέιν είχε 22 πόντους, ενώ στον αντίποδα ο Νόουελ είχε 14, με τον Ομορούγι να βάζει 16.. Το σύνολο του Λάσο έφτασε τις 2 σερί νίκες, αφού είχε φύγει με το διπλό από το Κάουνας.

Εφές - Μπεσίκτας: Το ματς

Η Εφές μπήκε με το πόδι στο γκάζι στο ματς και κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό της, τελειώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 29-17 χάρη στο καλάθι του Λόιντ. Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Στραζέλ να γράφει το 50-34 στο 16'. Η διαφορά πήγε και στο +21 με τον Φερνάντο να σκοράρει για το 57-36 στο ημίχρονο.

Στα μέσα της τρίτης περιόδου ο Νόουελ έριξε τη διαφορά στους 12 πόντους για το 53-41. Ο Μπιρσέν μείωσε σε 65-58 στο 28', βάζοντας άγχος στους γηπεδούχους που είχαν χάσει την αυτοσυγκέντρωση τους.

H Eφές ανέβασε την απόδοση της και με τον Γιούστα έκανε το 81-64 στο 32'. Η Μπεσίκτας δεν είχε τις λύσεις να γυρίσει το ματς, με την Εφές να αντέχει και να φτάνει στις 2 σερί νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 50-34, 57-36, 68-60, 89-80

MVP O… Πέιν με 22 πόντους και πολύ καλή περιουσία.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μάλκολμ με 15 πόντους και Σάριτς με 14 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νόουελ σταμάτησε στους 14 πόντους και ο Ομορούγι είχε 16.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Γκέιμπριελ που έμεινε άποντος στο ματς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 4/6 τρίποντα του Πειν.