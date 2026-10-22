EuroLeague: Χαμός στο Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας
Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague και το ντέρμπι του Βελιγραδίου ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς, αφού πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης οι οπαδοί των δύο ομάδων πιάστηκαν στα... χέρια, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό στη σερβική πρωτεύουσα.
Συγκεκριμένα στο πάνω διάζωμα που φιλοξενούνται οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα, πλησίασαν οι φίλοι της Παρτίζαν, με την αστυνομία να αργεί να κάνει την εμφάνιση της.
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