Οι ΑΓΕΧ και Σοφάδες πήρανε διπλό στην έδρα των Γλαύκου και Πανερυθραϊκού αντίστοιχα, για την τέταρτη αγωνιστική της Elite League.

Η 4η και μεσοβδόμαδη αγωνιστική της Elite League έφτασε στην ολοκλήρωσή της την Πέμπτη (22/10), με δράση σε δύο γήπεδα και τη δράση να είναι αμείωτη για τρεις μέρες, ακολουθούμενη από αυτή της πέμπτης αγωνιστικής το επόμενο τετραήμερο (23-26/10).

Οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola πήραν σπουδαία νίκη στο Κλειστό «Στέλιος Καλαϊτζής» με 96-85 έναντι του Πανερυθραϊκού και, μαζί, τη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων σε έναν αξιοσημείωτο επιθετικό πλουραλισμό, ενώ η ομάδα των Βορείων προαστίων αναζητά την πρώτη εντός έδρας επιτυχία της.

Η Kerakoll ΑΓΕΧ έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις επιτυχίες με 87-76 στην Πάτρα έναντι του Γλαύκου Εσπέρου, μετρώντας τρεις πλέον στο πρωτάθλημα με ένα εξαιρετικό της δεύτερο ημίχρονο, μένοντας μόνη τρίτη στη βαθμολογικό πίνακα, πίσω από τους πρωτοπόρους Πανιώνιο Cosmorama Travel και Λαύριο-Αφοί Λιοσάτου, ενώ οι Αχαιοί μετρούν δύο συνεχόμενες ήττες και αναζητούν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Πανερυθραϊκός-Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 85-98

Διαιτητές: Χριστινάκης-Λιότσιος-Παπαγιώτης (Νιγιάννης)

Δεκάλεπτα: 25-35, 50-53, 62-74, 85-96

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλου 2, Δημητρακόπουλος 2, Μελισσαράτος 5, Καμάρας 10 (2), Ερμείδης 5, Χίλερ 35 (4), Τσάμης 1, Τσούκας 14 (2), Ετζιάκα 2, Ιωαννίδης 9 (1)

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 5 (1), Χάρπερ 17 (2), Μαυροειδάκος 16 (3), Κωστόπουλος 14 (2), Χάρις 17 (1), Σταματίου 3, Καλλιακούδας 3 (1), Τσαχτσίρας 14, Καρυώτης 2

Γλαύκος Εσπερος-Kerakoll ΑΓΕΧ 76-87

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Πολάτογλου-Ρίζος (Κορομηλάς)

Δεκάλεπτα: 20-19, 43-42, 58-68, 76-87

Γλαύκος Έσπερος (Ρουμελιώτης): Άλεν 12 (1), Ζαχαρής, Νεόφυτος 6 (2), Καφέζας 3 (1), Στεμπάρης 7, Καρατζάς 6, Βασιλείου 3 (1), Αδαμόπουλος 3 (1), Χαρούνι 13 (3), Βισνιέφσκι 4, Σάμαρτζικ 19 (2)

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν 24 (3), Μπουτζής, Μπαλόπουλος 8 (1), Μολές, Ανέι 14 (1), Νούμερος, Καλιανιώτης 5 (1), Καραμαλέγκος 8, Γερομιχαλός 28 (3), Μουτίδης

Η 4η αγωνιστική της Elite League:

Τρίτη 20/10 (17:00):

Ψυχικό – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 64-61

Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC Plasis 78-61

Τετάρτη 21/10 (17:00):

Αμύντας-Κόροιβος 79-78

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Πανιώνιος Cosmorama Travel 77-81

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή-Evertech Παπάγου 67-71

Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 59-81

Πέμπτη 22/10:

Πανερυθραϊκός-Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 85-96

Γλαύκος Εσπερος-Kerakoll ΑΓΕΧ 76-87

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 23-26/10):

Παρασκευή 23/10 (17:00):

Kronos BC Plasis-Ψυχικό

Σάββατο 24/10 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Evertech Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας

Κυριακή 25/10 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Γλαύκος Έσπερος

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πρωτέας Βούλας

Δευτέρα 26/10 (20:00):

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πανερυθραϊκός