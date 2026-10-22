Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Τι έκανε ο Ναν στην επιστροφή του στη EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός συνάντησε αντίσταση από την Μπασκόνια και χωρίς να παίξει ιδιαίτερα καλό μπάσκετ, κατάφερε να πάρει τη νίκη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague ανεβαίνοντας στο 6-1 της βαθμολογίας.
Το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε το φετινό του ντεμπούτο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, επιστρέφοντας από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρουσε.
Στα 19:39 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Αμερικανός γκάρντ σημείωσε 11 πόντους με 1/5 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Μάλιστα, έξι λεπτά πριν το φινάλε όταν η Μπασκόνια πέρασε μπροστά με 69-70, ο Ναν με τρίποντο έδωσε προβάδισμα εκ νέου στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δυσκολεύτηκε απέναντι στους Βάσκους.
First bucket of the season for Kendrick Nunn 🪣 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/l586O9aCKE— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026
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