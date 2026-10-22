Ο Παναθηναϊκός μπορεί να επικράτησε την Μπασκόνια, αλλά η επιστροφή του Κέντρικ Ναν στη EuroLeague «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Ο Παναθηναϊκός συνάντησε αντίσταση από την Μπασκόνια και χωρίς να παίξει ιδιαίτερα καλό μπάσκετ, κατάφερε να πάρει τη νίκη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague ανεβαίνοντας στο 6-1 της βαθμολογίας.

Το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε το φετινό του ντεμπούτο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, επιστρέφοντας από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρουσε.

Στα 19:39 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Αμερικανός γκάρντ σημείωσε 11 πόντους με 1/5 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Μάλιστα, έξι λεπτά πριν το φινάλε όταν η Μπασκόνια πέρασε μπροστά με 69-70, ο Ναν με τρίποντο έδωσε προβάδισμα εκ νέου στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δυσκολεύτηκε απέναντι στους Βάσκους.