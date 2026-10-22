Ο Τζον Κόντσαρ θα λάβει περίπου 2 εκατ. ευρώ για τη διετία που θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, ενισχύθηκαν σημαντικά στην περιφέρεια, καθώς έκαναν δικό τους τον Τζον Κόντσαρ, ο οποίος μετά από μία επταετία στο NBA, κάνει το υπερτλαντικό ταξίδι.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, είχε γίνει trade στους Νικς, ωστόσο δεν μπόρεσε να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ των πρωταθλητών. Πλέον έχει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, καθώς καλείται να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του και να διατηρήσει τα σκήπτρα του σε Ελλάδα και EuroLeague.

Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει ως «2» και «3» και ξεχωρίζει για την άμυνά του και την ικανότητά του στο να μαζεύει ριμπάουντ. Ο Κόντσαρ, θα φοράει τα «ερυθρόλευκα» για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Οι απολαβές του πολύπειρου Αμερικανού, φτάνουν κοντά στο 1 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου 2 εκατ. ευρώ, όταν ολοκληρώσει το συμβόλαιό του.