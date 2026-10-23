Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε ένα δώρο στον παλιό του συμπαίκτη, Κένεθ Φαρίντ, μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε την ανωτερότητά του κόντρα στην Μπασκόνια και επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague. Οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη επί των Βάσκων με 85-79 και παρέμειναν πρώτοι, με ρεκόρ 6-1.

Με τη λήξη του αγώνα, όταν οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν προς τα αποδυτήρια, οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κένεθ Φαρίντ, είχαν μία πολύ ωραία συνάντηση. Οι δύο πρώην συμπαίκτες τα είπαν σε καλό κλίμα, με τον Χέιζ-Ντέιβις να δίνει στον βετεράνο σέντερ ένα ιδιαίτερο δώρο.

Συγκεκριμένα, ο Χέιζ-Ντέιβις έχει βγάλει τη δική του εταιρεία με σάλτσα και έδωσε δύο μπουκαλάκια στον Φαρίντ.

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