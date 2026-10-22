Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου βρέθηκε στο T-Center και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού λόγω του Basketgate.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens, ωστόσο οι εξελίξεις γύρω από το Basketgate και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, έχουν επισκιάσει τα όσα συμβαίνουν αγωνιστικά.

Πέρα από τα συνθήματα που ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ακόμα και πριν το τζάμπολ, με τους έξι συλληφθέντες στο επίκεντρο, μόλις το cube έδειξε τον προπονητή του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου, το γήπεδο τον αποθέωσε.

Ουσιαστικά η ΚΑΕ Αμαρουσίου ήταν εκείνη που κίνησε πρώτα τις διαδικασίες για το Basketgate και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Έλληνα προπονητή να περνάει σε αποκαλύψεις από τη νωρίτερη θητεία του στον Προμηθέα.

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