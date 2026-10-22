Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Το cube του T-Center έδειξε τον Ηλία Παπαθεοδώρου και αποθεώθηκε
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens, ωστόσο οι εξελίξεις γύρω από το Basketgate και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, έχουν επισκιάσει τα όσα συμβαίνουν αγωνιστικά.
Πέρα από τα συνθήματα που ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ακόμα και πριν το τζάμπολ, με τους έξι συλληφθέντες στο επίκεντρο, μόλις το cube έδειξε τον προπονητή του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου, το γήπεδο τον αποθέωσε.
Ουσιαστικά η ΚΑΕ Αμαρουσίου ήταν εκείνη που κίνησε πρώτα τις διαδικασίες για το Basketgate και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Έλληνα προπονητή να περνάει σε αποκαλύψεις από τη νωρίτερη θητεία του στον Προμηθέα.
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@whatisviralnow
Αποθέωση για τον προπονητή του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου στο T-Center! #papatheodorou #paobc #marousibc♬ πρωτότυπος ήχος - whatisviralnow
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