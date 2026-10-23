Λεσόρ: «Δεν ήταν το καλύτερο ματς, σημασία έχει η νίκη»
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά έκαμψε την αντίδραση της Μπασκόνια στο «T-Center» με 85-79 και πέτυχε την έκτη του νίκη στη φετινή EuroLeague. Ο Ματίας Λεσόρ σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, εστίασε στη σημασία της νίκης ακόμη και στους αγώνες που το Τριφύλλι δεν παρουσιάζει καλή εικόνα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Λεσόρ:
«Μείναμε συμπαγείς στο τέλος, δεν ήταν το καλύτερο ματς, Σημασία έχει η νίκη. Πρέπει να κερδίζουμε και τα… άσχημα ματς, τα καταφέραμε και κοιτάμε μπροστά.
Θέλαμε να κερδίσουμε, ο Γκραντ μού έδωσε λίγο παραπάνω κίνητρο. Δεν τα κατάφερα μόνος μου, με βοήθησαν οι συμπαίκτες μου. Πρέπει να κάνω καλύτερη δουλειά στα ριμπάουντ».
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