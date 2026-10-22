Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ίσως το καλύτερο της παιχνίδι στη χρονιά και επικράτησε (99-113) της Μακάμπι στο Βελιγράδι ξεδιπλώνοντας τις επιθετικές αρετές της.

Ένα τάιμ άουτ του Πέδρο Μαρτίνεθ άλλαξε ολοκληρωτικά την πορεία του αγώνα. Εκεί που η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν στο -15 (44-29), ξαφνικά εμφανίστηκε μια άλλη ομάδα στο γήπεδο. Σκληρή στην άμυνα, με ταχύτητα στην επίθεση και αποτελεσματικότητα από μακρινή απόσταση. Η ισπανική ομάδα, ίσως, έκανε το καλύτερο φετινό της παιχνίδι - λαμβάνοντας υπόψη και το επίπεδο δυσκολίας - έχοντας ένα σωρό πρωταγωνιστές. Από τους βραχύσωμους Καμπάτσο, Φελίς και τον Καμπαρό έως τον Αμπάλντε ο οποίος κλείδωσε τη νίκη.

Ο αγώνας

Η Μακάμπι άγγιξε την τελειότητα στα πρώτα 15 αγωνιστικά λεπτά (44-29) έχοντας εξαιρετικές αποφάσεις στην επίθεση και αξιοζήλευτα ποσοστά ευστοχίας σε δίποντα και τρίποντα. Για την ακρίβεια η αποτελεσματικότητα στα σουτ εντός παιδιάς ήταν σταθερά πάνω από το 75% και άνω του 60% από μακρινή απόσταση. Ο Κλαρκ ήταν ο ιθύνων νους, όχι όμως και ο μοναδικός αξιόπιστος για τους γηπεδούχους.

Κι εκεί που οι ρόλοι ήταν ξεκάθαροι, η Ρεάλ άλλαξε τα πάντα με όπλο την ευστοχία της έξω από τη γραμμή του τρίποντου (11/22) και βασικούς «δράστες» τους Φελίς, Καμπαρό. Το επιμέρους σκορ της Βασίλισσας ήταν 8-22 και κατ’ αυτόν τον τρόπο διέγραψε ό,τι είχε καταφέρει η Μακάμπι στοπ συντριπτικό μέρος του πρώτου ημιχρόνου (52-51).

Η Ρεάλ είχε τον έλεγχο του ρυθμού και πέραν της αποτελεσματικότητας από μακρινή απόσταση, έβαλε την μπάλα και στο καλάθι. Αν το έκανε με μεγαλύτερη συνέπεια, θα μπορούσε να είχε ξεφύγει με μεγαλύτερη διαφορά (64-74, 27') καθώς σε καταστάσεις transition επίθεσης πήγε σε βιαστικές επιλογές. Η δε Μακάμπι, έχασε τον επιθετικό ρυθμό της αλλά o Μάνταρ φρόντισε να μην απομακρύνθηκε από τη θέση διεκδίκησης της νίκης (73-81, 30').

Όπως συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια, ο Φελίς πήρε τις δύσκολες αποφάσεις για τη Ρεάλ (77-88, 32') εκεί που η Μακάμπι επιχείρησε να μαζέψει τη διαφορά. Ακόμη κι όταν χρειάστηκε να πάρει ανάσες ο βραχύσωμος γκαρντ, η διαφορά δεν μειώθηκε (87-99, 35') και γι' αυτό φρόντισε ο Αμπάλντε.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… πέραν του ότι η Ρεάλ σούταρε με εκπληκτικό ποσοστό από μακρινή απόσταση, βρήκε πολλούς πόντους στο transition παιχνίδι παίζοντας άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο.

MVP Ο… Φακούντο Καμπάτσο. Η δική του δράση κράτησε όρθια τη Ρεάλ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… προφανώς ο Φελίς μαζί με τους Καμπαρό και Ταβάρες.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κλαρκ έκανε καλό παιχνίδι για τη Μακάμπι όπως και ο Κόλσον.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Χόαρτ και Σόρκιν.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα 21 τρίποντα της Ρεάλ Μαδρίτης τα οποία δεν στοιχειοθετούν ρεκόρ καθώς στην κορυφή παραμένουν τα 24 που είχε βάλει η Φενέρμπαχτσε προ διετίας.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 52-51, 73-81, 99-113