«Ο Λιόλιος είχε ζητήσει από τον διαιτητή να αποβληθεί παίκτης της ΑΕΚ στο ματς με τον Προμηθέα» - Πόσο έληξε ο αγώνας και ποιος τιμωρήθηκε

Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων αφορούν το ματς του Προμηθέα με την ΑΕΚ στο οποίο ο Βαγγέλης Λιόλιος ζήτησε από τον διαιτητή της αναμέτρησης να αποβάλλει παίκτη της Ένωσης.

«Σεισμό» έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον περασμένο Μάρτη.

Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν. Συγκεκριμένα ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο (23/10) στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) στις 10π.μ ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10) στις 10:30π.μ.

Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε πως στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση προπονητή από τον Ιούλιο του 2026, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, φέρεται να του ζήτησε να υποδείξει ποιον παίκτη θα ήθελε να αποβάλει από αντίπαλη ομάδα που θα αντιμετώπιζε ο Προμηθέας.

Το ματς ήταν το Προμηθέας – ΑΕΚ, όπου τελείωσε με 84-76 τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τον Λαμπρόπουλο, ενδείξεις που σχετίζονται με όσα συνέβησαν στον αγώνα αφορούν την πρόωρη αποβολή του Κουζμίνσκας, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας από τους δύο πρώτους σκόρερ της ΑΕΚ, καθώς και την αποβολή του προπονητή της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, με δύο τεχνικές ποινές. Η Βάσω Τσαρούχα ήταν διαιτητής στο ματς αυτό, στο οποίο οι Πατρινοί είχαν καρδίσει 52 βολές αντί 20 της Βασίλισσας.

Οι άνθρωποι της Ένωσης ήταν έξαλλοι από τη διαιτησία του συγκεκριμένου ματς (αποβλήθηκαν οι Κουζμίνσκας και Σάκοτα). Μάλιστα οι διαιτητές είχαν ζητήσει την απομάκρυνση ανθρώπου των κιτρινόμαυρων, ο οποίος καθόταν μαζί με τον Μάκη Αγγελόπουλο στις θέσεις πίσω από την μπασκέτα. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ κατευθύνθηκε προς τη γραμματεία όντας έξαλλος για αυτά που έβλεπε να γίνονται στο ματς και ζήτησε εξηγήσεις. Η διαιτητική τριάδα αποχώρησε προσωρινά προς τα αποδυτήρια, μέχρι οι πολυθρόνες των επισήμων να μεταφερθούν μερικά μέτρα πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες για να συνεχιστεί η αναμέτρηση.

Οι διαιτητές έφυγαν για τα αποδυτήρια, 6:30 πριν το τέλος μέχρι να εκκενωθεί το γήπεδο, ενώ με χρήση αστυνομικής βίας απωθήθηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ που ήταν στις εξέδρες και το ματς ξεκίνησε πάλι όταν εκκενώθηκε το γήπεδο.