Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «πράσινων»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μπασκόνια έχοντας... ρισκάρει με την εμφάνισή του στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague και επικράτησε με 85-79 για να ανέβει στο 6-1 της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζει τις εντός έδρας αναμετρήσεις, καθώς υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη 27 Oκτωβρίου στις 21:15 στο Telekom Center Athens.
Στη συνέχεια, ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές για την ολοκλήρωση αυτής της διπλής εβδομάδας (30/10, 19:30).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.