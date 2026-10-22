Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μπασκόνια έχοντας... ρισκάρει με την εμφάνισή του στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague και επικράτησε με 85-79 για να ανέβει στο 6-1 της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζει τις εντός έδρας αναμετρήσεις, καθώς υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη 27 Oκτωβρίου στις 21:15 στο Telekom Center Athens.

Στη συνέχεια, ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές για την ολοκλήρωση αυτής της διπλής εβδομάδας (30/10, 19:30).