Οι δηλώσεις του Βέλιμιρ Περάσοβιτς μετά την ήττα της μαχητικής Μπασκόνια απέναντι στον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens».

Η Μπασκόνια ήταν κοντά μέχρι το τέλος, ωστόσο δεν έκανε τη ζημιά στον Παναθηναϊκό και γνώρισε την ήττα στο «T-Center» με 85-79. Ο προπονητής των Βάσκων, Βέλιμιρ Περάσοβιτς, μετά το πέρας του αγώνα δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, τηρουμένων των αναλογιών και τόνισε πως δεν είχαν τη συγκέντρωση και τη δύναμη, να φύγουν με το διπλό στο φινάλε.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Περάσοβιτς:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, ξέρει πως να κερδίσει τον αγώνα. Έπαιξε καλά στις σημαντικές στιγμές. Παίξαμε καλά, παλέψαμε, ήμασταν συμπαγείς. Μείναμε στο ματς, που ήταν ο στόχος μας, χωρίς τους τραυματίες. Με την κατάστασή μας κάναμε ένα καλό ματς.

Δεν είχαμε συγκέντρωση, τη δύναμη να κερδίσουμε το ματς, αλλά πάντα απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι δύσκολα. Είχαμε πολλά λάθη κι αυτό είναι πρόβλημα στους αγώνες εδώ».

Για το τι διαφορετικό θέλει να δει από την ομάδα του:

«Έχουμε δύο σημαντικούς παίκτες εκτός. Ελπίζω πως θα αλλάξουν το πρόσωπο της ομάδας. Βελτιωνόμαστε, παίξαμε καλύτερα στην άμυνα. Χάσαμε τρία ματς σε μία εβδομάδα που είμαι εδώ, αλλά σε κάθε ματς είχαμε την ευκαιρία να νικήσουμε. Ήμασταν κοντά στη νίκη, ελπίζω πως θα βελτιωθούμε και θα τα πάμε καλύτερα».