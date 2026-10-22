EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπασκόνια στο «T-Center» με 85-79 και έφτασε την έκτη νίκη του στη EuroLeague σε επτά αναμετρήσεις (6-1). Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε της Μπεσίκτας στο τουρκικό ντέρμπι, η Ντουμπάι BC πέρασε σαν... σίφουνας από την έδρα της Μπάγερν με καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών, σημειώνοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση με επιβλητικό τρόπο εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η βαθμολογία της EuroLeague
1. Παναθηναϊκός 6-1
2. Φενέρμπαχτσε 5-1
3. Ολυμπιακός 5-1
4. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2
5. Ντουμπάι BC 5-2
6. Βαλένθια 4-2
7. Ερυθρός Αστέρας 4-2
8. Ρεάλ Μαδρίτης 4-3
9. Βίρτους Μπολόνια 4-3
10. Μπαρτσελόνα 3-3
11. Παρτίζαν 3-3
12. Αναντολού Εφές 3-4
13. Μπεσίκτας 3-4
14. Ζάλγκιρις Κάουνας 2-4
15. Βιλερμπάν 2-4
16. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
17. Μπάγερν 2-5
18. Παρί 1-5
19. Αρμάνι Μιλάνο 1-5
20. Μπασκόνια 1-6
Η έβδομη αγωνιστική της EuroLeague
21/10:
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 90-81
22/10
- Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας 89-80
- Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC 91-107
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113
- Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 85-79
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)
- Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
23/10:
- Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν (20:00)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)
- Παρί - Βαλένθια (21:45)
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