Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια με 85-79 στο «Telekom Center Athens» για την 7η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπασκόνια στο «T-Center» με 85-79 και έφτασε την έκτη νίκη του στη EuroLeague σε επτά αναμετρήσεις (6-1). Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε της Μπεσίκτας στο τουρκικό ντέρμπι, η Ντουμπάι BC πέρασε σαν... σίφουνας από την έδρα της Μπάγερν με καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών, σημειώνοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση με επιβλητικό τρόπο εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η βαθμολογία της EuroLeague

1. Παναθηναϊκός 6-1

2. Φενέρμπαχτσε 5-1

3. Ολυμπιακός 5-1

4. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2

5. Ντουμπάι BC 5-2

6. Βαλένθια 4-2

7. Ερυθρός Αστέρας 4-2

8. Ρεάλ Μαδρίτης 4-3

9. Βίρτους Μπολόνια 4-3

10. Μπαρτσελόνα 3-3

11. Παρτίζαν 3-3

12. Αναντολού Εφές 3-4

13. Μπεσίκτας 3-4

14. Ζάλγκιρις Κάουνας 2-4

15. Βιλερμπάν 2-4

16. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5

17. Μπάγερν 2-5

18. Παρί 1-5

19. Αρμάνι Μιλάνο 1-5

20. Μπασκόνια 1-6

Η έβδομη αγωνιστική της EuroLeague

21/10:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 90-81

22/10

Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας 89-80

89-80 Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC 91-107

91-107 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113

99-113 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 85-79

85-79 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

23/10: