Η Παρτίζαν υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα στο μεγάλο ντέρμπι της Σερβίας και πήρε τη νίκη με 85-82 για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Απίθανο ματς στο Βελιγράδι, σε ένα ντέρμπι που είχε πραγματικά τα πάντα. Η Παρτίζαν υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και χάρη σε τρίποντα των Κάρλικ Τζόουνς και Παγιόλα, πήρε τη νίκη στην παράταση με 85-82.

Μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, η ομάδα του Πεναρόγια επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, έχοντας πλέον ρεκόρ 4-3. Οι «ερυθρόλευκοι» από την άλλη, που είχαν τέσσερις διαδοχικές νίκες, έχουν επίσης ρεκόρ 4-3.

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Η Παρτίζαν είχε ξεκινήσει το ματς με ένα σερί 7-0 μέχρι το 07:57, με τον Νταβιντόβατς να απαντάει με μία βολή για το 7-1 στο 07:29. Με δίποντο του Τανάσκοβιτς και δύο βολές του Τόμπσον, οι γηπεδούχοι είχαν πάρει διψήφια διαφορά (13-3) στο 06:03. Ο Τζόουνς είχε μειώσει με τρίποντο, με την Παρτίζαν να ανεβάζει τη διαφορά στους 14 (20-6) στο 04:12 με ένα σερί 7-0. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε ρίξει τη διαφορά στους οχτώ (29-21) στο 01:10, όμως χάρη σε δίποντο του Χέιζ, η ομάδα του Πεναρόγια είχε το προβάδισμα με 31-21 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν κάνει ένα σερί 7-0 στις αρχές της δεύτερης περιόδου για το 38-21 στο 07:57. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε βγάλει αντίδραση και με σερί 8-0 από το 07:39 (Νουόρα) μέχρι το 06:40 (Κάρτερ), είχε μειώσει σε 38-29. Με επιμέρους σκορ 6-2, η Παρτίζαν είχε κάνει το 44-31 στο 03:23, με τους φιλοξενούμενους να ρίχνουν τη διαφορά στους οχτώ (44-36), μετά από τρίποντο του Βάιλερ-Μπαμπ και βολές του Οτζελέγε. Η Παρτίζαν είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 52-38, με επιμέρους σκορ 8-2 στα τελευταία 2:30 λεπτά.

Οι Στίβενς (δίποντο) και ο Κάρλικ Τζόουνς (βολές) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Κάρτερ (δίποντο) και Κρις Τζόουνς (βολές) να απαντάνε για το 56-42 στο 07:55. Με οχτώ διαδοχικούς πόντους, ο Ερυθρός Αστέρας είχε μειώσει σε 58-50 στο 03:05, όμως με τρίποντο του Βιλντόζα και δίποντα των Κάρλικ Τζόουνς και Τανάσκοβιτς, η Παρτίζαν είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 65-50.

Ο Κρις Τζόουνς είχε σκοράρει τρεις πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Βιλντόζα να απαντάει με τρίποντο για το 68-53 στο 08:21. Με σερί 11-0 από το 08:02 (Κράμερ) μέχρι το 05:31 (Νουόρα), ο Ερυθρός Αστέρας είχε μειώσει στους τέσσερις (68-64). Ο Στίβενς στο 03:05 είχε κάνει το 75-69, ωστόσο με σερί 6-0, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στείλει το ματς στην παράταση (75-75).

Ο Κρις Τζόουνς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι της παράτασης, με τον Κάρλικ Τζόουνς να απαντάει με δίποντο για το 77-77 στο 03:13. Οι Οτζελέγε και Τζόουνς είχαν σκοράρει για το 81-77 του Ερυθρού Αστέρα στο 02:11. Χάρη σε τρίποντα των Κάρλικ Τζόουνς και Παγιόλα, η Παρτίζαν έφτασε στη μεγάλη νίκη με 85-82.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 52-38, 65-50, 75-75 (κ.δ.), 85-82

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έβαλε δύο μεγάλα σουτ στην παράταση και έπαιξε καλή άμυνα, αφότου πήρε το προβάδισμα.

Έβαλε δύο μεγάλα σουτ στην παράταση και έπαιξε καλή άμυνα, αφότου πήρε το προβάδισμα. MVP O… Κάρλικ Τζόουνς , ο οποίος είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 λάθη σε 37 λεπτά.

, ο οποίος είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 λάθη σε 37 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κεβάριους Χέιζ , ο οποίος τελείωσε το ντέρμπι με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 μπλοκ και 2 λάθη σε 33 λεπτά.

, ο οποίος τελείωσε το ντέρμπι με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 μπλοκ και 2 λάθη σε 33 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Φανταστικός ο Κρις Τζόουνς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 28 λεπτά.

Φανταστικός ο με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 28 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τζάρεντ Μπάτλερ , ο οποίος είχε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 21 λεπτά.

, ο οποίος είχε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 21 λεπτά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Και οι δύο ομάδες είχαν περισσότερα λάθη απ' ότι ασίστ. Η Παρτίζαν 15 λάθη για 12 ασίστ και ο Ερυθρός Αστέρας 14 λάθη για 13 ασίστ.

Partizan Mozzart Bet Belgrade Head Coach: Joan Penarroya # PLAYERS MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) PIR +/- 0 K. Allman 12:16 2 0/1 (0%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 0 0 0 2 2 1 0/0 1/1 2 2 1 C. Jones * 36:42 26 8/12 (66.7%) 2/5 (40.0%) 4/4 (100%) 1 3 4 5 0 3 0/0 2/5 28 10 3 L. Vildoza 30:08 8 1/1 (100%) 2/7 (28.6%) 0/0 (0%) 2 2 4 2 2 0 0/0 0/1 10 3 5 E. Thompson * 26:40 6 2/4 (50.0%) 0/4 (0%) 2/3 (66.7%) 1 4 5 1 1 0 0/0 4/3 3 0 7 M. Nakic 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 10 N. Tanaskovic * 15:29 4 2/3 (66.7%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 4 4 0 0 3 0/0 4/0 1 4 11 L. Stevens 23:43 16 6/7 (85.7%) 1/3 (33.3%) 1/1 (100%) 1 5 6 0 0 2 3/0 5/2 20 -2 13 K. Hayes 32:32 13 5/8 (62.5%) 0/0 (0%) 3/6 (50.0%) 4 4 8 0 0 2 0/0 1/5 15 8 19 A. Lakic 21:22 3 0/0 (0%) 1/4 (25.0%) 0/0 (0%) 0 1 1 1 0 0 0/0 4/0 0 5 66 A. Pajola * 20:05 7 2/2 (100%) 1/2 (50.0%) 0/2 (0%) 1 0 1 1 0 1 0/0 3/3 5 8 77 J. Lauvergne * 06:03 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0/0 1/0 -2 5 95 B. Sy 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 - Team - - - - - 4 1 5 0 0 0 - 0 5 - - TOTAL 225:00 85 26/38 (68.4%) 7/27 (25.9%) 12/18 (66.7%) 13 25 38 12 5 15 3/0 25/20 88 5