Ομπράντοβιτς: «Δείξαμε ακόμη μία φορά πως έχουμε χαρακτήρα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξένησαν την Μπασκόνια για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 85-79.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη της ομάδας του.

Ο Ομπράντοβιτς είπε

«Στο τέλος θέλαμε να είμαστε πιο ήρεμοι, πιο συγκεντρωμένοι. Δείξαμε ακόμη μία φορά πως έχουμε χαρακτήρα. Το παιχνίδι κρίθηκε με καλές επιθέσεις στο τέλος, πήραμε δύο καλά σουτ και τα βάλαμε.

Χάσαμε κάποια πολύ καλά σουτ, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες καταστάσεις και αποφάσεις επιθετικά. Σε ένα ματς υπάρχουν πολλά που μπορούν να το επηρεάσουν. Δεν έχουμε πολλές μέρες να δουλέψουμε, θα δούμε το βίντεο και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα λάθη μας».