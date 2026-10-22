Ο Κέντρικ Ναν έχει επιστρέψει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και σκόραρε για πρώτη φορά φέτος σε αγώνα EuroLeague.

Ο Κέντρικ Ναν είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του στο ματς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι στη GBL, ωστόσο για πρώτη φορά φέτος αγωνίστηκε σε αγώνα EuroLeague και συγκεκριμένα κόντρα στην Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική στο T-Center.

To πρώτο του καλάθι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση το σημείωσε 07:55 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ευστοχώντας σε λέι απ προσπερνώντας τον πρώην «πράσινο» Κένεθ Φαρίντ.

Μάλιστα, το καλάθι του το χειροκρότησαν οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Το πρώτο καλάθι του Ναν στη φετινή EuroLeague