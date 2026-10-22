Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Το πρώτο καλάθι του Ναν στη φετινή EuroLeague
Ο Κέντρικ Ναν είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του στο ματς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι στη GBL, ωστόσο για πρώτη φορά φέτος αγωνίστηκε σε αγώνα EuroLeague και συγκεκριμένα κόντρα στην Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική στο T-Center.
To πρώτο του καλάθι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση το σημείωσε 07:55 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ευστοχώντας σε λέι απ προσπερνώντας τον πρώην «πράσινο» Κένεθ Φαρίντ.
Μάλιστα, το καλάθι του το χειροκρότησαν οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Φραγκίσκος Αλβέρτης.
Το πρώτο καλάθι του Ναν στη φετινή EuroLeague
First bucket of the season for Kendrick Nunn 🪣 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/l586O9aCKE— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026
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