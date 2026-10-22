Γουόκαπ: Έμεινε εκτός αποστολής από την Ντουμπάι λόγω τραυματισμού
Η Μπάγερν υποδέχθηκε την Ντουμπάι BC στο Μόναχο για την 7η αγωνιστική της EuroLeague με τον Τσάβι Πασκουάλ να μην συμπεριλαμβάνει τον Τόμας Γουόκαπ στη 12άδα της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο Τεξανός γκαρντ με ελληνικό διαβατήριο ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση, ένα ζήτημα που τον ταλαιπωρούσε και όσο αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, οπότε αποφασίστηκε να μείνει εκτός δράσης.
Ο Γουόκαπ, ωστόσο, ακόμα δεν έχει βρει τον ρόλο του στην Ντουμπάι BC, καθώς σε έξι αναμετρήσεις στη EuroLeague έχει σημειώσει μέσο όρο μόλις 2.2 πόντους (33.3% στο δίποντο, 23.1% στο τρίποντο), 1.5 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 1.2 λάθη ανά 12:54 λεπτά συμμετοχής.
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