Απέχει πολύ από αυτό που ζητά ο Ομπράντοβιτς!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη (85-79) απέναντι στην Μπασκόνια, αλλά η εικόνα του βρίσκεται πολύ μακριά από τα υψηλά στάνταρ που απαιτούνται από τον προπονητή του. Τα αμυντικά κενά, η έλλειψη έντασης και ο ανέτοιμος Κέντρικ Ναν αποτελούν ένα ηχηρό καμπανάκι, παρά το 6-1 στη EuroLeague.

Με πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια ήρθε για τον Παναθηναϊκό AKTOR η επικράτηση (85-79) επί της Μπασκόνια, για την 7η αγωνιστική της Euroleague στο Telekom Center Athens. Οι «πράσινοι» διατήρησαν το εξαιρετικό ρεκόρ τους, ανεβαίνοντας στο 6-1, ωστόσο η εμφάνισή τους δεν ήταν εκείνη που θα ήθελαν να παρουσιάσουν μπροστά στο κοινό τους.

Η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν προβληματική, με την αμυντική λειτουργία να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι». Έλειψε η ένταση στην πίεση πάνω στην μπάλα, οι περιστροφές στο παιχνίδι «πέντε εναντίον πέντε» ήταν αργές, ενώ οι επιστροφές απέναντι στο τρανζίσιον της Μπασκόνια δεν είχαν την απαιτούμενη ταχύτητα. Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέτρεψε στους Βάσκους να πιστέψουν ότι μπορούν να φύγουν με ένα μεγάλο αποτέλεσμα από την Αθήνα και χρειάστηκε να φτάσει το ματς στην «κόψη του ξυραφιού» στα τελευταία λεπτά για να βρει τις λύσεις.

Τον... γλίτωσαν οι προσωπικότητες

Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, το ρόστερ του διαθέτει παίκτες με ποιότητα και προσωπικότητα, ικανούς να αναλάβουν την ευθύνη όταν η μπάλα «καίει». Στο 79-79, ο Σιλβέν Φρανσίσκο (τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους και 11 ασίστ) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε βγήκαν μπροστά και με δύο καθοριστικά τρίποντα έδωσαν τη λύση, αποτρέποντας μια απρόσμενη ήττα που θα προκαλούσε μεγαλύτερο προβληματισμό.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν σημείο αναφοράς κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους και 9/10 δίποντα, ενώ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πρόσθεσε 18 πόντους. Οι ατομικές λύσεις, ωστόσο, δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμο υποκατάστατο της ομαδικής λειτουργίας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάζεται να βρει σταθερότητα, να επιβάλει τον ρυθμό του και να μη στηρίζεται κάθε φορά σε μεγάλα σουτ για να ξεπερνά τις δυσκολίες.

Πάλι καλά που ήταν η Μπασκόνια…

Η αλήθεια είναι πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να προβληματιστούν σοβαρά από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Η Μπασκόνια έμεινε μέσα στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες της ελληνικής ομάδας και την υποχρέωσε να παλέψει μέχρι το τέλος για μια νίκη που, βάσει των φιλοδοξιών και της ποιότητας του ρόστερ της, θα έπρεπε να διεκδικήσει με μεγαλύτερο έλεγχο πολύ νωρίτερα. Κοινώς να έχει «καθαρίσει την μπουγάδα» με ευκολία...

Και εδώ «χτυπάει» το καμπανάκι. Απέναντι σε μια ομάδα με την ποιότητα και τις επιθετικές λύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ ή άλλων ομάδων υψηλού επιπέδου της Euroleague, τα ίδια αμυντικά λάθη θα μπορούσαν να κοστίσουν στην ελληνική ομάδα. Σε αυτό το επίπεδο, η έλλειψη συγκέντρωσης, οι αργές αντιδράσεις και τα κενά στην άμυνα «τιμωρούνται» χωρίς δεύτερη ευκαιρία.

Ο Ναν ψάχνει ακόμη τον εαυτό του

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έδειξε ότι απέχει ακόμη από τον καλό του εαυτό. Η απουσία του φαίνεται να τον έχει επηρεάσει αγωνιστικά και χρειάζεται χρόνο για να βρει ξανά ρυθμό και τη γνώριμη επιθετική του αποτελεσματικότητα. Οι 11 πόντοι του δεν αποτυπώνουν από μόνοι τους την εικόνα του, καθώς το ζητούμενο είναι να επιστρέψει στη συνολική επιρροή που έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού επιθετικά, δίνοντας παράλληλα και διαφορετικό τόνο στην άμυνα.

Παράλληλα, απαιτείται χρόνος και δουλειά ώστε να αποκτήσουν αυτοματισμούς τα κατάλληλα δίδυμα στα γκαρντ. Η συνεργασία των Γκραντ και Ναν, όπως και εκείνη των Φρανσίσκο και Μπάντιο, χρειάζεται να αποκτήσει σταθερότητα, ώστε η ομάδα να λειτουργεί με καλύτερες αποστάσεις, σωστές αποφάσεις και μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργία και την εκτέλεση.

Η επιστροφή του Κώστα Σλούκα σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι των «πρασίνων». Η δημιουργία, η ανάγνωση των φάσεων και η ικανότητά του να οργανώνει την επίθεση μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες, αρκεί να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να βρεθεί η σωστή χημεία μεταξύ των περιφερειακών.

Το 6-1 δεν αρκεί για να κρύψει τις αδυναμίες

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και είναι αποτελεσματικός, όμως οι νίκες δεν πρέπει να δημιουργούν στρεβλή εικόνα για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας. Το ταλέντο υπάρχει, οι προσωπικότητες υπάρχουν, αλλά χρειάζεται να συνδυαστούν με συνέπεια, ένταση και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η άμυνα, να περιοριστούν τα λάθη, να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα το παιχνίδι χωρίς την μπάλα και να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός διάρκεια στην απόδοσή του. Γιατί ο πήχης τη φετινή σεζόν έχει μπει πολύ ψηλά, πιο ψηλά δεν γίνεται!

Το 6-1 είναι σημαντικό, αλλά δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά του και απέχει από το επίπεδο αγωνιστικής συνέπειας που απαιτείται για να κυριαρχήσει στην Euroleague και να φτάσει στα «θέλω» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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