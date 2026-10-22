Ο Κέντρικ Ναν υπέγραψε φανέλα των Μαϊάμι Χιτ στο «Telekom Center Athens» πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια.

Δεν ξεχνά τους Μαϊάμι Χιτ ο Κέντρικ Ναν! Ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος για τον πρώτο του αγώνα στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια (22/10, 21:15).

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του στο «Telekom Center Athens» πριν το τζάμπολ του ματς, ο πρώην NBAer, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη νυν ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους Μαϊάμι Χιτ, υπέγραψε φανέλα της ομάδας της Φλόριντα σε κάποιον εκ των θεατών, δείχνοντας πως δεν ξεχνά τον οργανισμό με τον οποίο έγινε ευρέως γνωστός στην παγκόσμια μπασκετική σκηνή.

Ο 31χρονος αθλητής αποθεώθηκε από τον κόσμο του Τριφυλλιού, που περίμενε πως και πως την επιστροφή του σταρ τους στην Ευρωλίγκα.