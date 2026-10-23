Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με 85-79 και σημείωσε την 6η νίκη του ύστερα από την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε ότι «ξεκινήσαμε με τον λάθος τρόπο τον αγώνα. Είναι αλήθεια πως η Μπασκόνια έπαιξε πολύ έξυπνα. Στο σημείο που αλλάξαμε τον αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε αρκετή υπομονή και επέστρεψαν στο ματς. Στις τελευταίες κατοχές παίξαμε έξυπνα, ευστοχήσαμε σε δύο τρίποντα λόγω της ποιότητας των παικτών μου και για αυτό κερδίσαμε. Σημαντική νίκη. Ξανά, συγχαρητήρια στους παίκτες μου για μία πολύ σημαντική νίκη και συγχαρητήρια στην Μπασκόνια επειδή έπαιξαν πολύ έξυπνα».

Για το ενδεχόμενο κοινής συνύπαρξης Ναν και Φρανσίσκο: «Όσον αφορά την αρχική πεντάδα, πάντα θέλουμε την καλύτερη απόφαση για την ομάδα. Σχετικά με τον Ναν, είναι κάτι που συζητώ πάντα με το υπόλοιπο επιτελείο. Σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να τον χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι ακόμα στο 100%, το συζητώ καθημερινά με το υπόλοιπο επιτελείο. Είναι κάτι για το οποίο συζητάω με τους ειδικούς προπονητές ενδυνάμωσης, συζητάμε για τον τραυματισμό που είχε, τον έχουμε αφήσει πίσω, και για το πόσα λεπτά θα παίζει από εδώ και πέρα και πώς θα αξιοποιείται. Το σημαντικό είναι ότι του αρέσει πολύ να παίζει, του αρέσει το μπάσκετ. Δουλεύει πολύ σκληρά και σε ατομικό επίπεδο και θα πάμε σιγά σιγά μαζί του. Έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας».

Για πεντάδα με τέσσερα φόργουορντ ή τρία γκαρντ: «Εξαρτάται από το τι θες στο ματς, είναι πολύ απλό. Πάντα σκέφτομαι να έχω πέντε παίκτες στο παρκέ που θα έχουν πλεονέκτημα στην θέση τους. Σκέφτομαι την ποιότητα, το μέγεθος, την άμυνά μας. Έτσι χειριζόμαστε την κατάσταση. Στις δύο τελευταίες επιθέσεις που ευστοχήσαμε σε τρίποντα. Στην πρώτη είχαμε στο 5 τον Λεσόρ, στην δεύτερη τον Γιαμπουσέλε. Απολύτως διαφορετικό ματς λόγω των χαρακτηριστικών τους. Το πρώτο τρίποντο ήρθε λόγω του πλεονεκτήματος του Λεσόρ στην ρακέτα. Πάσα προς τα έξω και τρίποντο. Το δεύτερο ήρθε γιατί ο Γιαμπουσέλε μπορεί να σουτάρει τρίποντο, έπαιξε Pnp. Προσπαθούμε να το καταλάβουμε αυτό, τι είναι το καλύτερο για την ομάδα».

Για τον ανεβασμένο Ματίας Λεσόρ: «Και του Ματίας αρέσει πολύ το μπάσκετ. Υπήρξαν πολλά καλά και θετικά πράγματα στο παιχνίδι του σήμερα αλλά υπήρξαν και στιγμές που δεν ήταν συγκεντρωμένος. Καταλαβαίνει το μπάσκετ, έχει ενέργεια, του αρέσει να παίζει. Το βασικό του πρόβλημα είναι ότι κάποιες φορές χάνει την συγκέντρωσή του. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, κάθε παίκτης μπορεί να την χάνει για κάποια λεπτά».

Για την δημιουργία του Ναν: «Δεν είναι 100% έτοιμος αρκετά. Όλοι ξέρουν την ποιότητά του. Είναι παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει και το μπάσκετ είναι παιχνίδι που χρειάζεσαι πέντε παίκτες στο παρκέ που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα. Αν αρχίσει να έχει περισσότερες ασίστ, σημαίνει πως θέλει να μοιράσει την μπάλα. Και αυτό είναι πάντα θετικό. Είχε 5 ασίστ απόψε, ο Φρανσίσκο είχε 11. Σαν ομάδα είχαμε 23, αυτό σημαίνει ότι από τις 23 οι 16 ήρθαν από δύο παίκτες, οι μισές από έναν παίκτη. Είναι κάτι που πρέπει να αναλογιστούμε, να μοιραζόμαστε περισσότερο την μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο ακολουθήσαμε την πρώτη επιλογή στην επίθεση, κάτι που είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει μία ομάδα. Θα το σκεφτούμε αυτό, θα το συζητήσουμε. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά θα βρούμε χρόνο και για αυτό».

Για την ποιότητα στο ρόστερ με αποτέλεσμα ο Ναν να είναι στον πάγκο στα τελευταία λεπτά: «Αν δεις την ομάδας μας στο 100%, έχουμε μεγάλη ποιότητα αλλά πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα. Στην αρχή του αγώνα και επιθετικά και αμυντικά δεν έπαιξαν έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι με πόσα τελειώσαμε την πρώτη περίοδο. Με δύο. Δύο φάουλ. Τελειώσαμε την περίοδο με δύο φάουλ και δεχθήκαμε 21 πόντους. Αυτό κομμάτι του μπάσκετ. Είναι σημαντικό το ποιος θα είναι στο παρκέ. Δεν μιλάω για έναν παίκτη αλλά για την ομάδα. Ρωτάτε πάντα για κάποια ονόματα, είναι λογικό. Έχουμε μεγάλη ποιότητα αλλά πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα για να είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε. Αρχικά στην άμυνα. Οι παίκτες μου ξέρουν πως έχουν ελευθερία, θα τους την δώσω. Ελευθερία υπό έλεγχο. Δηλαδή όχι μεγάλα σουτ, μοίρασε την μπάλα. Νομίζεις ότι είναι σημαντικό για εμένα αν σκόραρε ένας παίκτης και ένας άλλος όχι; Δεν με νοιάζει. Η ομάδα είναι σημαντική για εμένα. Πάντα μιλάω έτσι στους παίκτες μου. Ήδη μίλησα για τον Ναν, η πρόταση από το σταφ ήταν ο περιορισμός των λεπτών. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο.

Θα πω κάτι ακόμα. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει το μπάσκετ, το ξέρω. Βλέπετε το ματς, αλλά εγώ είμαι όλη μέρα με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρετε. Αν κάποιος μπορεί να παίξει, δεν μπορεί, πώς νιώθει. Σε κάθε ματς είχα κάποιες απουσίες. Πρέπει να με νοιάζει πώς να τους βάλω στο ροτέισον. Δεν είναι εύκολο. Κάνω λάθη, το ξέρω. Αλλά σκέφτομαι πάντα το καλύτερο για την ομάδα με βάση τα όσα βλέπω στην προπόνηση. Αν δω τα ονόματα από έξω θα πω “Ουάου”, αλλά το τι γίνεται στην προπόνηση μου δείχνει την εικόνα για να διαχειριστώ την κατάσταση στην διάρκεια του αγώνα».

Για τις συλλήψεις διαιτητών: «Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν είναι γνωστό μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Με κάλεσαν και άλλοι γνωστοί μου από το εξωτερικό. Πώς μπορεί να σχολιάσει κανείς μία τέτοια κατάσταση; Δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καλύτερα να μην γίνει κάποιο σχόλιο για πράγματα που δεν γίνεται να συζητηθούν. Υπάρχουν σχόλια, ειδήσεις για αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερο να μιλήσουμε για αυτό που μιλούσαμε πριν, τον αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υπέροχη ατμόσφαιρα. Είναι πάντα μαζί μας. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποστήριξη».