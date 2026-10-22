Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 85-79 της Μπασκόνια στο «T-Center» και έκανε το 6-1 στη φετινή EuroLeague. Οι δηλώσεις του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 85-79 της Μπασκόνια στο «Telekom Center Athens» και πέτυχε την έκτη του νίκη στη φετινή EuroLeague, σε επτά αναμετρήσεις. Ο Χέιζ-Ντέιβις, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του δεν έπαιξε σύμφωνα με τα στάνταρ της και τόνισε πως θα πρέπει να βελτιωθεί σε κάποιους τομείς του παιχνιδιού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν παίξαμε σήμερα σύμφωνα με τα στάνταρ του Παναθηναϊκού. Ήταν μια πολύ κακή εμφάνιση και το γνωρίζουμε. Ωστόσο, η σεζόν είναι μεγάλη και είμαστε τυχεροί που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να βελτιωθούμε στα ριμπάουντ, αλλά και στην επίθεση θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο παιχνίδι μας. Όλοι γνωρίζουμε τα μεγάλα ονόματα που υπάρχουν στα αποδυτήρια, όμως πρέπει να παίξουμε μπάσκετ ως ομάδα. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πρόκλησή μας. Το είχα πει και στη Media Day και το είδαμε και σήμερα. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας. Η σεζόν είναι μεγάλη. Αύριο θα επιστρέψουμε στη δουλειά και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι».