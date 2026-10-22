Μπάγερν-Ντουμπάι 91-107: Σαρωτική με κυριαρχικό Καμπενγκέλε και πλουραλισμό
Ισοπεδωτική ήταν η Ντουμπάι στο Μόναχο κερδίζοντας με άνεση (107-91) τη Μπάγερν στη SAP Garden για την 7η αγωνιστική της Euroleague με τον Μφιοντού Καμπενγκέλε να έχει κυριαρχήσει στη ρακέτα με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που μετράει 4 νίκες και 2 ήττες είχε επιθετική πολυφωνία (Οκόμπο 17 πόντους, Μπλόσομγκέιμ 16 πόντους, Ράιτ 15 πόντους και Κόντις 12 πόντους) και «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση.
Η Μπάγερν με ρεκόρ 2-4 είχε τον Ντουέιν Ουάσινγκτον με 17 πόντους και τον Τζαστίνιαν Τζέσαπ με 15 πόντους.
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