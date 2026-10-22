Εμφατική νίκη (107-91) της Ντουμπάι στο Μόναχο και τη SAP Garden επί της Μπάγερν για την 7η αγωνιστική της Euroleague με πρωταγωνιστή τον Μφιοντού Καμπενγκέλε (24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ).

Ισοπεδωτική ήταν η Ντουμπάι στο Μόναχο κερδίζοντας με άνεση (107-91) τη Μπάγερν στη SAP Garden για την 7η αγωνιστική της Euroleague με τον Μφιοντού Καμπενγκέλε να έχει κυριαρχήσει στη ρακέτα με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που μετράει 4 νίκες και 2 ήττες είχε επιθετική πολυφωνία (Οκόμπο 17 πόντους, Μπλόσομγκέιμ 16 πόντους, Ράιτ 15 πόντους και Κόντις 12 πόντους) και «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση.

Η Μπάγερν με ρεκόρ 2-4 είχε τον Ντουέιν Ουάσινγκτον με 17 πόντους και τον Τζαστίνιαν Τζέσαπ με 15 πόντους.