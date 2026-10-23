Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε την ανωτερότητά του κόντρα στην Μπασκόνια. Υποδέχθηκε την ομάδα του Περάσοβιτς για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα με 85-79.

Κορυφαίος ο Ματίας Λεσόρ, ενώ εξαιρετικοί ήταν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Σιλβέν Φρανσίσκο.