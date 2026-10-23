Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 85-79: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια.
Ο Παναθηναϊκός έδειξε την ανωτερότητά του κόντρα στην Μπασκόνια. Υποδέχθηκε την ομάδα του Περάσοβιτς για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα με 85-79.
Κορυφαίος ο Ματίας Λεσόρ, ενώ εξαιρετικοί ήταν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Σιλβέν Φρανσίσκο.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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