Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με 89-81 και σημείωσε την τέταρτη νίκη της στη φετινή EuroLeague. Δεν... στρίβουν με τίποτα οι Ιταλοί του διψήφιου Πίτερς.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο με 89-81 και πέτυχε την τέταρτη νίκη της στη φετινή EuroLeague σε επτά αναμετρήσεις. Στον αντίποδα, η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας, που συνεχίζει να απογοητεύει, έχει μόλις μια νίκη μετά από επτά ματς. Πάντερ, Μάρτιν και Γκίμπσον οι κορυφαίοι για τους νικητές, για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Μπερνέλ, Μπολμάρο και Πίτερς.

Ο αγώνας:

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με την Μπαρτσελόνα να έχει μια υπεροχή αλλά να μην μπορεί να ξεφύγει. Οι Μπλαουγκράνα τελείωσαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 23-21, με κύριους επιθετικούς εκφραστές τους Πάρα και Μάρτιν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Σέκουλιτς είχε σταθερά το προβάδισμα του ματς, με την Αρμάνι Μιλάνο να ακολουθεί.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 44-40 για τους φιλοξενούμενους, με τον Πάρα να έχει 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ και τον Μάρτιν να σταματά στους 9 πόντους, ενώ μοίρασε παράλληλα μια ασίστ και μάζεψε 5 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Μπολμάρο με 8 πόντους και μια ασίστ και Πίτερς, που κατέγραψε 7 πόντους, ένα ριμπάουντ και μια ασίστ.

Στην επανάληψη, η Μιλάνο με ένα γρήγορο 5-0 στην αρχή μείωσε στο καλάθι (47-45). Στη συνέχεια του δεκαλέπτου, οι Καταλανοί ήταν ανώτεροι και με ορθολογικότερες επιλογές σε άμυνα και επίθεση εκτόξευσε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο (68-57) δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της περιόδου. Στο 30', το σκορ στο ρολόι ήταν 71-64 για τους Ισπανούς.

Στην τελευταία και καθοριστική περίοδο, το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Η Μπάρτσα ήταν σταθερά μπροστά με μια διαφορά που κυμαινόταν από 8-10 πόντους με τους Πάντερ, Μάρτιν και Γκίμπσον να είναι οι πρωταγωνιστές. Η διαφορά μάλιστα πήγε και στους 12 πόντους (81-69) με 4:27 πριν τη λήξη του ματς. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι την εκπνοή, με το τελικό σκορ να είναι 89-81, υπέρ των φιλοξενούμενων.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-44, 64-71, 81-89

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Τα ομαδικά στατιστικά:

Armani Olimpia Milan Head coach: Giuseppe Poeta FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 J. Burnell 19:02 15 4/6 66.7% 0/1 0.0% 4/5 80.0% 3/3 100.0% 0 2 2 0 3 1 1 0 14 2 R. Cole 18:18 9 4/7 57.1% 3/5 60.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 1 3 5 4 1 0 0 11 5 M. Wright * 21:27 6 2/5 40.0% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 3 5 8 0 5 4 0 0 10 6 O. Diop * 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 L. Bolmaro 27:22 12 7/8 87.5% 5/8 62.5% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2 1 3 4 4 4 2 0 15 13 D. Thompson 22:07 12 4/8 50.0% 2/3 66.7% 2/5 40.0% 2/2 100.0% 1 2 3 3 2 2 2 1 15 17 G. Ricci 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 D. Hall 19:36 5 2/6 33.3% 1/1 100.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 1 3 23 M. Guduric * 13:26 2 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 1 3 4 0 6 3 0 0 0 24 G. Mathews 19:11 3 1/6 16.7% 0/0 0.0% 1/6 16.7% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 -1 25 A. Peters * 20:58 13 5/10 50.0% 2/4 50.0% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 10 31 D. Booker 18:33 4 1/4 25.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0 3 3 1 8 2 1 0 3 Team/Coaches 1 2 3 0 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 81 28/62 45.2% 14/29 48.3% 14/33 42.4% 11/13 84.6% 11 22 33 18 21 19 6 2 83