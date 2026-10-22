Η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο με 89-81 και πέτυχε την τέταρτη νίκη της στη φετινή EuroLeague σε επτά αναμετρήσεις. Στον αντίποδα, η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας, που συνεχίζει να απογοητεύει, έχει μόλις μια νίκη μετά από επτά ματς. Πάντερ, Μάρτιν και Γκίμπσον οι κορυφαίοι για τους νικητές, για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Μπερνέλ, Μπολμάρο και Πίτερς.
Ο αγώνας:
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με την Μπαρτσελόνα να έχει μια υπεροχή αλλά να μην μπορεί να ξεφύγει. Οι Μπλαουγκράνα τελείωσαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 23-21, με κύριους επιθετικούς εκφραστές τους Πάρα και Μάρτιν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Σέκουλιτς είχε σταθερά το προβάδισμα του ματς, με την Αρμάνι Μιλάνο να ακολουθεί.
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 44-40 για τους φιλοξενούμενους, με τον Πάρα να έχει 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ και τον Μάρτιν να σταματά στους 9 πόντους, ενώ μοίρασε παράλληλα μια ασίστ και μάζεψε 5 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Μπολμάρο με 8 πόντους και μια ασίστ και Πίτερς, που κατέγραψε 7 πόντους, ένα ριμπάουντ και μια ασίστ.
Στην επανάληψη, η Μιλάνο με ένα γρήγορο 5-0 στην αρχή μείωσε στο καλάθι (47-45). Στη συνέχεια του δεκαλέπτου, οι Καταλανοί ήταν ανώτεροι και με ορθολογικότερες επιλογές σε άμυνα και επίθεση εκτόξευσε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο (68-57) δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της περιόδου. Στο 30', το σκορ στο ρολόι ήταν 71-64 για τους Ισπανούς.
Στην τελευταία και καθοριστική περίοδο, το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Η Μπάρτσα ήταν σταθερά μπροστά με μια διαφορά που κυμαινόταν από 8-10 πόντους με τους Πάντερ, Μάρτιν και Γκίμπσον να είναι οι πρωταγωνιστές. Η διαφορά μάλιστα πήγε και στους 12 πόντους (81-69) με 4:27 πριν τη λήξη του ματς. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι την εκπνοή, με το τελικό σκορ να είναι 89-81, υπέρ των φιλοξενούμενων.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-44, 64-71, 81-89
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήταν κυρίαρχη και στις δύο πλευρές του παρκέ
- MVP... Ο Κέβιν Πάντερ με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Μάρτιν με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ
- ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ... Κρατάει την εμφάνιση του Πίτερς η Αρμάνι Μιλάνο (13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ)
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Μάρκο Γκούντουριτς (2 πόντους, 4 ριμπάουντ)
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα εννέα κλεψίματα της Μπαρτσελόνα
Τα ομαδικά στατιστικά:
|Armani Olimpia Milan
|Head coach: Giuseppe Poeta
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|J. Burnell
|19:02
|15
|4/6
|66.7%
|0/1
|0.0%
|4/5
|80.0%
|3/3
|100.0%
|0
|2
|2
|0
|3
|1
|1
|0
|14
|2
|R. Cole
|18:18
|9
|4/7
|57.1%
|3/5
|60.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|5
|4
|1
|0
|0
|11
|5
|M. Wright *
|21:27
|6
|2/5
|40.0%
|1/4
|25.0%
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|3
|5
|8
|0
|5
|4
|0
|0
|10
|6
|O. Diop *
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|L. Bolmaro
|27:22
|12
|7/8
|87.5%
|5/8
|62.5%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|1
|3
|4
|4
|4
|2
|0
|15
|13
|D. Thompson
|22:07
|12
|4/8
|50.0%
|2/3
|66.7%
|2/5
|40.0%
|2/2
|100.0%
|1
|2
|3
|3
|2
|2
|2
|1
|15
|17
|G. Ricci
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|D. Hall
|19:36
|5
|2/6
|33.3%
|1/1
|100.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|3
|1
|2
|0
|1
|3
|23
|M. Guduric *
|13:26
|2
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|3
|4
|0
|6
|3
|0
|0
|0
|24
|G. Mathews
|19:11
|3
|1/6
|16.7%
|0/0
|0.0%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|-1
|25
|A. Peters *
|20:58
|13
|5/10
|50.0%
|2/4
|50.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|31
|D. Booker
|18:33
|4
|1/4
|25.0%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0
|3
|3
|1
|8
|2
|1
|0
|3
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|81
|28/62
|45.2%
|14/29
|48.3%
|14/33
|42.4%
|11/13
|84.6%
|11
|22
|33
|18
|21
|19
|6
|2
|83
|FC Barcelona
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|Head coach: Aleksander Sekulic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|K. Punter *
|27:13
|17
|4/8
|50.0%
|2/8
|25.0%
|3/3
|100.0%
|0
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|12
|1
|U. Gibson
|15:21
|13
|1/3
|33.3%
|3/3
|100.0%
|2/2
|100.0%
|1
|4
|5
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|21
|2
|T. Martin *
|28:48
|14
|4/6
|66.7%
|2/7
|28.6%
|0/1
|0.0%
|1
|6
|7
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|20
|3
|S. Umude
|15:20
|7
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|1
|2
|3
|0
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|7
|5
|J. Robinson *
|24:39
|10
|3/5
|60.0%
|1/5
|20.0%
|1/2
|50.0%
|3
|2
|5
|8
|1
|4
|0
|1
|2
|2
|12
|13
|O. Nkamhoua
|13:14
|4
|2/2
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|7
|17
|J. Nunez
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|T. Evbuomwan
|03:30
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|0
|2
|1
|-4
|22
|O. Balcerowski *
|15:26
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|3
|0
|-3
|24
|J. Minaya
|08:39
|1
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|-1
|32
|J. Nebo
|24:34
|11
|4/7
|57.1%
|0/0
|0.0%
|3/5
|60.0%
|5
|0
|5
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|5
|14
|44
|J. Parra *
|23:16
|12
|3/5
|60.0%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|4
|2
|6
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|13
|Team
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|89
|21/36
|58.3%
|12/34
|35.3%
|11/17
|64.7%
|17
|22
|39
|19
|9
|17
|2
|2
|20
|22
|98
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