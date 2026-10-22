Το ρεπορτάζ του MEGA συγκλονίζει, με την κατάθεση που αφορά τον σχολικό αγώνα ντροπή, όπου τα παιδιά έκλαιγαν με τα όσα έγιναν.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων. Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται και παιχνίδι του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, ανάμεσα στην Αναγέννηση Πάτρας και το Ελληνικό Κολέγιο, που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του MEGA, Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο διαιτητής που είναι μάρτυρας στην υπόθεση και διηύθυνε την εν λόγω αναμέτρηση, επικοινώνησε με έναν εκ των κατηγορουμένων και του είπε ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από τα παιδιά και μάλιστα μερικά έκλαιγαν και η απάντηση που του δόθηκε ήταν: «Γράψτα στο Φύλλο Αγώνα, κατάγγειλέ τους για μεγαλύτερη τιμωρία. Τύλιξέ τους σε μια κόλλα χαρτί!».

Μάλιστα, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει πρόθεση των γονιών να κινηθούν δικαστικά, καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά τους έχασαν τη μοριοδότησή τους κλονίζοντας το επαγγελματικό τους μέλλον.