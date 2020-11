Σφαιρόπουλος: Ο Σάντι Κοέν τον αγνόησε και τον έστειλε στα αποδυτήρια!

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Χαποέλ Χάιφα, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θέλησε να αντικαταστήσει τον Σάντι Κοέν.

Ο Ισραηλινός παίκτης αγνόησε τον Σφαιρόπουλο, καθώς πήγαινε στον πάγκο και ο Έλληνας προπονητής του τον έπιασε από το χέρι! Ο Κοέν τράβηξε με δύναμη το χέρι του, δείγμα πως δεν αποδέχτηκε την κίνηση του Σφαιρόπουλου.

Και ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού τον έστειλε στα αποδυτήρια. Οπως είχε πράξει στο παρελθόν, τόσο με τον Δημήτρη Αγραβάνη (δις), όσο και με τον Γκριν.

A rare incident on Maccabi Tel Aviv's bench: Giannis Sfairopoulos reprimanded Sandy Cohen after he replaced him, Cohen ignored him and the coach grabbed him by the hand. After Cohen forcibly broke free from the grip, the Greek sent him to the locker room

