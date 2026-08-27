Ο Νικ Ρίτσαρντς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ και θα αποτελέσει συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετακομίζοντας και εκείνος στην Πολιτεία της Φλόριντα.

Ο Τζαμαϊκανός φόργουορντ/σέντερ (29χρ., 2.11μ.) μπορεί να ακούστηκε και για την Μπαρτσελόνα ωστόσο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA και δη στους Μαϊάμι Χιτ.

Έτσι, μετά και την προσθήκη του Κλέι Τόμπσον, η ομάδα της Φλόριντα γέμισε και την ρακέτα της με την προσθήκη του Νικ Ρίτσαρντς, ο οποίος μετράει 305 ματς στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 7.1 πόντους και 5.8 ριμπάουντ με 62% εντός παιδιάς και 72% στις βολές με τις φανέλες των Χόρντς, Σανς και Μπουλς.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια στο ESPN θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο και θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για την frontline των Χιτ.