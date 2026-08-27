Μαϊάμι Χιτ: Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Νικ Ρίτσαρντς!
Ο Τζαμαϊκανός φόργουορντ/σέντερ (29χρ., 2.11μ.) μπορεί να ακούστηκε και για την Μπαρτσελόνα ωστόσο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA και δη στους Μαϊάμι Χιτ.
Έτσι, μετά και την προσθήκη του Κλέι Τόμπσον, η ομάδα της Φλόριντα γέμισε και την ρακέτα της με την προσθήκη του Νικ Ρίτσαρντς, ο οποίος μετράει 305 ματς στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 7.1 πόντους και 5.8 ριμπάουντ με 62% εντός παιδιάς και 72% στις βολές με τις φανέλες των Χόρντς, Σανς και Μπουλς.
Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια στο ESPN θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο και θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για την frontline των Χιτ.
Free agent center Nick Richards has agreed to a one-year deal with the Miami Heat, sources tell ESPN. After signing Klay Thompson, the Heat fill roster slot No. 14 with a reserve big man. pic.twitter.com/gAsCfab8b4— Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.