Ο αρχηγός της Ουκρανίας, Ντένις Λουκάσοφ, μίλησε ενόψει του αγώνα κόντρα στην Εθνική μας ομάδα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027. Για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου της, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ουκρανία (28/08, 19:00) με στόχο να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 4-3.

Ο αρχηγός της Ουκρανίας, Ντένις Λουκάσοφ, μίλησε ενόψει του αγώνα, αλλά και των παικτών που είχε ξεχωρίσει στο παιχνίδι της χώρας του κόντρα στην Ελλάδα στο EuroBasket 2022.

Όσα είπε ο Λουκάσοφ

«Έχουμε ήδη αρχίσει να αναλύουμε την ελληνική ομάδα, να βλέπουμε βίντεο και να προετοιμαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερες συστάσεις για αυτή την ομάδα – είναι οι κάτοχοι του χάλκινου μεταλλίου από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σχεδόν όλοι οι παίκτες αγωνίζονται σε ομάδες της Ευρωλίγκας και παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Όλοι τους έδωσαν το “παρών”, εκτός από τον Γιάννη, ο οποίος δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί στην ελληνική ομάδα σε αυτό το παράθυρο των αγώνων. Υπέστησαν δύο ήττες στο προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα θα είναι έτοιμοι για μάχη και θα προσπαθήσουν να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν δύο νίκες. Ακριβώς όπως κι εμείς. Κάθε παιχνίδι θα είναι καθοριστικό για εμάς. Συγκεντρωνόμαστε και έχουμε κατά νου ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην το μετανιώσουμε αργότερα».

Για το ματς των δύο εθνικών στο EuroBasket 2022: «Θυμάμαι, πάνω απ’ όλα, την κυριαρχία του Γιάννη – ήταν ασταμάτητος σε κάθε παιχνίδι. Είναι σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ. Το παιχνίδι οργανώθηκε άψογα από τον Καλάθη, ενώ διαθέτουν πολύ δυνατούς σουτέρ, όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποτελεί πιθανότατα τη βασική απειλή στη σημερινή σύνθεση της ελληνικής εθνικής ομάδας».