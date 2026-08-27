Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Διαθέσιμα τα εισιτήρια

Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Διαθέσιμα τα εισιτήρια

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Η FIBA ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027 που θα γίνει στο Κατάρ.

Η δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ξεκινάει την Πέμπτη (27/08) και αναμένεται να γίνει πραγματική... μάχη για ένα «μαγικό» εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η FIBA ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/08) ένα χρόνο πριν από το τζάμπολ στη διοργάνωση που θα γίνει στο Κατάρ, τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι η Εθνική μας, θα ξεκινήσει στον όμιλο με ρεκόρ 3-3.

@Photo credits: X / FIBA Basketball World Cup
     

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