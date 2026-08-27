Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Διαθέσιμα τα εισιτήρια
Η δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ξεκινάει την Πέμπτη (27/08) και αναμένεται να γίνει πραγματική... μάχη για ένα «μαγικό» εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.
Η FIBA ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/08) ένα χρόνο πριν από το τζάμπολ στη διοργάνωση που θα γίνει στο Κατάρ, τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων για την τελική φάση της διοργάνωσης.
Υπενθυμίζουμε ότι η Εθνική μας, θα ξεκινήσει στον όμιλο με ρεκόρ 3-3.
IT'S ABOUT TIME! ⏳— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2026
You can NOW purchase your tickets to the World Cup! 🏆🎟️
🔗 https://t.co/aGjXel73xa#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/gLdWugxc6R
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