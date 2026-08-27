Η Κύπρος ήταν η μεγάλη νικήτρια στο πρώτο ματς για τα Προ-προκιματικά του Eurobasket 2029 κερδίζοντας την Αυστρία εντός έδρας με 77-72.

Όπως αποδείχθηκε και στην αναμέτρηση του «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, η εμφάνιση της Κύπρου στο φιλικό με την Ελλάδα μόνο... τυχαία δεν ήταν!

Και το απέδειξε στην αναμέτρηση με την Αυστρία, όπου έλαμψε το άστρο του Φίλιππου Τίγκα, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση έχοντας 25 πόντους με 8/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

«Διψήφιοι» ήταν επίσης οι Στέφανος Τίγκας (15π., 3/7δίπ., 3/7τρ.) και Ιωάννης Πασχιαλης (13π., 10ριμπ.) οι οποίοι συνέβαλαν με τη σειρά τους τα μέγιστα για τη νίκη της Κύπρου, συμπληρώνοντας ιδανικά τον νέο παίκτη της Μυκόνου.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 36-41, 56-55, 77-72