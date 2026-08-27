Κύπρος - Αυστρία 77-72: Με σούπερ Τίγκα έκανε το πρώτο βήμα
Όπως αποδείχθηκε και στην αναμέτρηση του «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, η εμφάνιση της Κύπρου στο φιλικό με την Ελλάδα μόνο... τυχαία δεν ήταν!
Και το απέδειξε στην αναμέτρηση με την Αυστρία, όπου έλαμψε το άστρο του Φίλιππου Τίγκα, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση έχοντας 25 πόντους με 8/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.
«Διψήφιοι» ήταν επίσης οι Στέφανος Τίγκας (15π., 3/7δίπ., 3/7τρ.) και Ιωάννης Πασχιαλης (13π., 10ριμπ.) οι οποίοι συνέβαλαν με τη σειρά τους τα μέγιστα για τη νίκη της Κύπρου, συμπληρώνοντας ιδανικά τον νέο παίκτη της Μυκόνου.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 36-41, 56-55, 77-72
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