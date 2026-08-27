Στις δηλώσεις πριν την μονομαχία με την Ελλάδα ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ουκρανίας Άιναρς Μπαγκάτσκις, σχολίασε το παιχνίδι της ελληνικής ομάδας, αλλά και την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Ουκρανία ξέρει καλά πως έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην Ελλάδα το απόγευμα της Παρασκευής (28/8, 19:00, ΕΡΤ 2) στη Ρίγα στο πρώτο από τα δυο παιχνίδια (ακολουθεί το εντός έδρας με την Ισπανία) των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Μάλιστα, ο προπονητής των Ουκρανών Άιναρς Μπαγκάτσκις αναγνώρισε την ποιότητα της ελληνικής ομάδας, όμως πέταξε το «καρφί» του για «βρώμικο» ενίοτε παιχνίδι από τους διεθνείς. Παράλληλα, εξήγησε πως χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Ελλάδα είναι άλλη ομάδα.

«Μετά τον αγώνα με τη Λετονία, είχαμε τρεις γεμάτες ημέρες προπόνησης. Από κάθε προπόνηση έπρεπε να αποκομίσουμε στοιχεία που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια, και ειδικά σε αυτό απέναντι στην Ελλάδα. Δώσαμε έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία της άμυνας και της επίθεσης και αναλύσαμε τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων παικτών-κλειδιών. Η Εθνική Ελλάδας είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Διαθέτει τρεις πρωταθλητές Ευρωλίγκας και πολλούς παίκτες επιπέδου EuroCup, ενώ ξέρουν καλά το μπάσκετ. Παίζουν επιθετικά, μερικές φορές βρώμικα και αρκετά έξυπνα. Χαίρομαι που παίξαμε με τη Λετονία, καθώς το στυλ παιχνιδιού τους μοιάζει με αυτό των Ελλήνων. Πρέπει να προσέξουμε τα λάθη – να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα – και να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας» δήλωσε αρχικά ο Άιναρς Μπαγκάτσκις αναφερόμενος στην μονομαχία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

«Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια ομάδα της οποίας το παιχνίδι οργανώνει ο Καλάθης και καθοδηγεί ο Σπανούλης. Διαθέτουν νοοτροπία νικητή και αναγνωρίζουν μόνο τη γλώσσα του δυναμικού μπάσκετ. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά σε αυτό το ματς. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, διότι στο προηγούμενο παιχνίδι οι Λετονοί πέτυχαν περίπου δέκα πόντους από βολές εξαιτίας δικών μας περιττών φάουλ. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Φυσικά, πρέπει να κάνουμε φάουλ, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε στο κέντρο του γηπέδου» συνέχισε ο ομοσπονδιακός προπονητής των Ουκρανών.

Και πρόσθεσε: «Πέρα από το δυναμικό παιχνίδι, είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε γρήγορο μπάσκετ απέναντι στη Λετονία, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημά μας στο ανοιχτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι για 40 λεπτά, αλλά οφείλουμε να διατηρήσουμε την ταχύτητα και την ενέργεια, και για αυτόν τον λόγο διαθέτουμε 10-11 παίκτες στο ροτέισον. Μερικές φορές κάποιοι παίκτες μπορεί να παίξουν περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο, αλλά προσπαθώ πάντα να χρησιμοποιώ ευρύ ροτέισον, κάτι που μας βοηθά να διατηρούμε τον ρυθμό του αγώνα – αυτό είναι σημαντικό για εμάς».

Για το αν η ομάδα του έχει πίεση, εξήγησε: «Έχουμε μια ομάδα με καλή ηλικιακή σύνθεση. Δεν έχουμε πολλούς παίκτες μεγάλης ηλικίας, αλλά υπάρχουν μερικά νεαρά παιδιά που αγωνίζονται ήδη σε καλό επίπεδο. Δεν υπάρχει πίεση, η πίεση υπάρχει μόνο στο μυαλό. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο, να παίξουμε και να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα».

Όσο για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, υπογράμμισε: «Με αυτόν και χωρίς αυτόν η Ελλάδα είναι διαφορετική ομάδα. Όταν τέτοιοι παίκτες έρχονται στην εθνική ομάδα, επιδεικνύουν το επίπεδο του NBA και κάνουν καλύτερους τους συμπαίκτες τους, όπως κάνει ο Μίχαιλιουκ στη χώρα μας, ο Γιόκιτς στη Σερβία και ο Πορζίνγκις στη Λετονία. Με την παρουσία τους, αυτές οι εθνικές ομάδες μεταμορφώνονται πλήρως».

