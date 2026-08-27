Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, γιος του θρυλικού Στόγιαν, προβλέπεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Άρη και θα αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Οι πολλοί τραυματισμοί σε συνδυασμό με τις απουσίες των διεθνών λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες είχαν ως συνέπεια τη μείωση του αριθμού αθλητών κι έτσι στις προπονήσεις του Άρη θα ενταχθούν παίκτες. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, ο γιος του Στόγιαν ο οποίος αγωνίστηκε στους «κίτρινους» την εποχή της «αυτοκρατορίας». Η καριέρα του 28χρονου σέντερ, ύψος 2.13μ., δεν είναι αντίστοιχη του πατέρα του. Για μια τετραετία (2015-19) ήταν στο Duke και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κορατία και πιο συγκεκριμένα στις Τσιμπόνα, ΚΚ Σπλιτ και ακολούθησαν συνεργασίες με ομάδες από την Τσεχία, Γαλλία, Ισπανία και Μαυροβούνιο.

Πέρυσι αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Τσεντεβίτα και είχε 7.8 πόντους και 4.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Είναι προφανές ότι ο Αντόνιο Βράνκοβιτς θα ενταχθεί στις προπονήσεις του Άρη ούτως ώστε να ετοιμαστεί και ο ίδιος πριν επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς οι «κίτρινοι» θέλουν να αυξήσουν τον αριθμό των παικτών έως ότου επιστρέψουν οι διεθνείς και αναρρώσουν οι τραυματίες.

