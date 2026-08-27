Με τον νέο... συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, Πελ Λάρσον, να πραγματοποιεί φοβερό ματς, η Σουηδία επικράτησε μέσα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας με 81-86.

Η Σουηδία έκανε ένα σημαντικό βήμα για τη πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς επιβλήθηκε μέσα στην «Veikkaus Arena» του Ελσίνκι της Φινλανδίας με 86-81.

Μια νίκη που την έφερε στο 4-3, ενώ αντίθετα οι Φινλανδοί με αυτήν την ήττα «έριξαν» το δικό τους ρεκόρ στο 4-3 και πλέον το χάντικαπ της ισοβαθμίας θα ανήκει στους Σουηδούς.

Και αυτό χάρη στον φοβερό και τρομερό, Πελ Λάρσον των Μαϊάμι Χιτ. Τον νέο συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 31 πόντους με 7/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 11/14 βολές, 5 ριμπάουντ αλλά και 5 λάθη σε 31:32 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα, το... αντίπαλο δέος και σούπερ σταρ των Φινλανδών, Λάουρι Μάρκανεν μάλλον θα θέλει να ξεχάσει άμεσα αυτήν την βραδιά. Όχι μόνο έμεινε στους 10 πόντους αλλά τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 0/9 τρίποντα!! Συνολικά μέτρησε 2/13 εντός παιδιάς και 7/8 βολές σε 31:45, έχοντας επίσης 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 5 λάθη.

Για τους ηττημένος πρώτος σκόρερ ήταν ο νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα, Ολιβιέ Νκαμούα με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/3 βολές), 4 ριμπαόυντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 41-44, 61-64, 81-86.