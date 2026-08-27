Γερμανία - Ολλανδία 99-83: Στο ρελαντί με θετικό τον Μπόνγκα
Όλο και πιο κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ βρίσκεται η Γερμανία μετά την εύκολη νίκη της απέναντι στην Ολλανδία με 99-83 στην «Lanxess Arena» της Κολωνίας.
Με επιθετικό ξέσπασμα στο πρώτο ημίχρονο έχοντας πετύχει 64 πόντους (!) η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού έφτασε στο 6-1 ρεκόρ, με τον Ίζακ Μπόνγκα να κάνει αισθητή την παρουσία του.
Ο νέος φόργουορντ του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε 23:21 λεπτά και είχε 13 πόντους με 5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
Πρώτος σκόρερ και καλύτερος των νικητών ήταν ο Ντένις Σρούντερ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 23 πόντους με 5/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές και 6 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» για τους Γερμανούς ήταν επίσης οι Όσκαρ ντα Σίλβα (15π., 5ριμπ.) και Μαοντό Λο (10π., 3ασ.)
Για τους Ολλανδούς ξεχώρισε ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, Γιανίκ Φράνκε (24π., 6/11τρ., 4ριμπ., 4ασ.) όπως επίσης και ο Ρινκ Μαστ (17π., 5ριμπ.)
Τα δεκάλεπτα: 38-31, 64-50, 82-66, 99-83.
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