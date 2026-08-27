Ντουράντ για τους μη Αμερικανούς στο NBA: «Απο ποιους επηρεάστηκαν; Από εμάς»
Ο σούπερ σταρ του NBA στάθηκε στους μη Αμερικανούς που αγωνίζονται στο NBA εξηγώντας ότι έχουν εμπνευστεί και ότι έχουν επηρεαστεί από τους Αμερικανούς.
«Έρχονται στη Λίγκα από τη δεκαετία του '80... Η ουσιαστική συζήτηση θα έπρεπε να είναι: από ποιους έχουν επηρεαστεί; Από ποιους έχει επηρεαστεί η πλειοψηφία αυτών των τύπων; Από τους Αμερικανού» είπε χαρακτηριστικά ο Ντουράντ και συνέχισε:
«Καλά είναι τα βραβεία MVP και όλα αυτά, αλλά ποιους έβλεπαν όταν μεγάλωναν; Βλέπεις τον Γιόκιτς, τον Πορζίνγκις, τον Σέι (Γκίλτζεους-Αλεξάντερ), όλους αυτούς τους τύπους να μεγαλώνουν φορώντας φανέλες του Άλεν Άιβερσον... Προσπαθούν κι αυτοί να παίξουν σαν εμάς. Για κοίτα τον Σέι, είναι διεθνής παίκτης; Η διαδρομή του για να γίνει παίκτης του NBA πέρασε μέσα από το αμερικανικό σύστημα. Πού πήγε λύκειο; Πού πήγε κολλέγιο;»
Kevin Durant on the narrative that international players are taking over the NBA 👀— NBA Courtside (@NBA__Courtside) August 27, 2026
“It’s about time. They been coming into the league since the 80s… The real arguments should be who are they influenced by? Most of these dudes are influenced by who? Americans. It’s cool getting… https://t.co/oT5ANWjTj9 pic.twitter.com/Kae0awYisa
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