Η ΚΑΕ Άρης προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων επί του σχεδίου αναβάθμισης υποδομών αλλά και κατασκευής νέων, περιμετρικά του Αλεξανδρείου.

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ήταν ξεκάθαρες επί της ένταξης του σχεδίου της ΚΑΕ Άρης στο πλάνο ανάπλασης της ΔΕΘ. Είναι γνωστό εξάλλου ότι εδώ και πολλούς μήνες, οι αξιωματούχοι της ΚΑΕ Άρης έχουν καταθέσει ξεκάθαρο πλάνο σε όσους αρμόδιους φορείς εμπλέκονται στο Αλεξάνδρειο αλλά και της ευρύτερης περιοχής περιμετρικά αυτού, έχοντας προαποφασίσει τη δημιουργία προπονητικού κέντρου αλλά και την αξιοποίηση των χώρων.

Επί της ουσίας, το σχέδιο της ΚΑΕ Άρης και μάλιστα αυτό έχει προταθεί στους αρμόδιους φορείς είναι… «η δημιουργία ενός σύγχρονου Sports & Wellbeing Park, με ίδια κεφάλαια, στην Αγία Φωτεινή, ως φυσική επέκταση του Αλεξανδρείου Μελάθρου, που θα συνδυάζει αθλητισμό, πράσινο, εκπαίδευση, τεχνολογία και πολιτισμό. Στόχος είναι ένας ανοιχτός και ζωντανός χώρος για την ομάδα, τους νέους και την πόλη, με ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα», όπως ανέφερε η ΚΑΕ. Αυτό ακριβώς είχε επισημάνει και ο CEO της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης, καθώς αναφερόμενος στο γηπεδικό, είχε σταθεί στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως και στον στόχο του κοινωνικού αποτυπώματος. Είχε σημειώσει μάλιστα ότι το σχέδιο της ΚΑΕ Άρης είναι προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της περιοχής σε συνδυασμό με το όφελος των πολιτών και την πραγματική ανάπτυξη της πόλης.

Το σχέδιο της ΚΑΕ Άρης αποτελεί μια συνέχεια των έργων που ήδη έχουν υλοποιηθεί από την εταιρία με δικά της κεφάλαια. «Η συγκεκριμένη πρόταση είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής συζήτησης που γίνεται για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου Μελάθρου», σημείωσε η ΚΑΕ σχετικά με τα όσα ανακοινώθηκαν από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.