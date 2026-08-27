Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ για την πρόκριση

Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ για την πρόκριση

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ για την πρόκριση

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στην ΠΑΕ για την πρόκριση στην League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε αλλά κατάφερε να πάρει την υπερπολύτιμη πρόκριση στην League Phase του UEFA Conference League κερδίζοντας στην παράταση την Χράντετς Κράλοβε με 2-1.

«Λυτρωτής» ήταν ο Ντέσερς , ο οποίος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι διπλασίασε τα δικά του τέρματα και παράλληλα «ξέρανε» τους σκληροτράχηλους γηπεδούχους οι οποίοι είχαν καταφέρει να στείλουν το ματς στην παράταση με... δικό τους buzzer beater στο 90λεπτο.

Λίγο μετά την μεγάλη πρόκριση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: «Συγχαρητήρια πράσινα αδέρφια».

     

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