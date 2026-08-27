Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ για την πρόκριση
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε αλλά κατάφερε να πάρει την υπερπολύτιμη πρόκριση στην League Phase του UEFA Conference League κερδίζοντας στην παράταση την Χράντετς Κράλοβε με 2-1.
«Λυτρωτής» ήταν ο Ντέσερς , ο οποίος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι διπλασίασε τα δικά του τέρματα και παράλληλα «ξέρανε» τους σκληροτράχηλους γηπεδούχους οι οποίοι είχαν καταφέρει να στείλουν το ματς στην παράταση με... δικό τους buzzer beater στο 90λεπτο.
Λίγο μετά την μεγάλη πρόκριση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: «Συγχαρητήρια πράσινα αδέρφια».
Congratulations GREEN brothers 💚☘️ https://t.co/eJM46YFs4n— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.