Λούκιτς: «Έχουμε μια πρόκληση μπροστά μας»

Ο Ζόραν Λούκιτς μίλησε στην Media Day του Ηρακλή για την μεγάλη πρόκληση που έχει τη νέα σεζόν η ομάδα του.

Παρουσία και των φιλάθλων του, ο Ηρακλής πραγματοποίησε ανοικτή προπόνηση στο «Ιβανώφειο» όπου ο τεχνικός της ομάδας μίλησε για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

«Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε μια καινούρια ομάδα, περιμένουμε ακόμα έναν παίκτη, μια μεταγραφή» είπε ο Ζόραν Λούκιτς και απάντησε σε ερώτηση αναφορικά με περαιτέρω ενίσχυση.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος για το ρόστερ και τις προσθήκες. Ψάχνουμε έναν γκαρντ να βάλουμε στην ομάδα, υπάρχει χρόνος ακόμα. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε»,.

Όσο για την απόφαση του πέρυσι να αναλάβει την ομάδα μεσούσης της σεζόν την προηγούμενη χρονιά; «Όλα στη ζωή είναι ένα ρίσκο. Είναι κίνητρο αυτή η σεζόν για μας. Και πέρυσι που ανέλαβα στα μέσα της σεζόν ήταν ρίσκο. Έχουμε μια πρόκληση μπροστά μας».